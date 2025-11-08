Una persona muere por tosferina en la comarca Ngäbe Buglé; Minsa confirma brote activo

Se reporta una defunción y 14 casos, mientras las autoridades refuerzan la vacunación y vigilancia para evitar su propagación durante la zafra agrícola.

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Epidemiología, confirmó un brote activo de tosferina en la comarca Ngäbe Buglé, con la mayor concentración de casos en los corregimientos de Soloy, distrito de Besikó, y reportes adicionales en el corregimiento de Emplanada de Chorcha.

Hasta la fecha, se ha registrado una defunción, trece casos confirmados por laboratorio y un caso adicional por nexo epidemiológico. La persona fallecida, que era contacto estrecho de un caso confirmado, tenía antecedentes de cardiopatía y traqueotomía, sin evidencia de que la causa del deceso esté directamente atribuida a la enfermedad, según las investigaciones en curso.

Ante la situación, los equipos de respuesta rápida locales y regionales del Minsa mantienen una búsqueda activa casa por casa, además de aplicar vacunación de bloqueo y profilaxis antibiótica a los contactos en las comunidades de Cerro Miel, Quebrada Caña, Buri y áreas cercanas. Estas medidas han permitido contener la transmisión dentro del foco identificado, sin evidencia de diseminación sostenida hacia otras regiones.

No obstante, las autoridades advierten que con el inicio de la zafra agrícola existe el riesgo de dispersión del brote hacia otras zonas del país, debido al desplazamiento temporal de familias trabajadoras desde las comunidades afectadas.

El Minsa informó que se está fortaleciendo la vigilancia epidemiológica para garantizar que todo caso sospechoso o brote sea notificado de forma oportuna, con la correspondiente toma de muestras, investigación e intervención sanitaria.

Asimismo, la entidad insta a la población que reside en las áreas donde se reportan casos a acudir a los centros de salud para aplicarse la vacuna contra la tos ferina, la principal medida de prevención ante esta enfermedad altamente contagiosa.

La tosferina, también conocida como pertussis, es una infección bacteriana de las vías respiratorias superiores que provoca ataques de tos violentos e incontrolables, a menudo seguidos de un silbido al intentar respirar. Al inicio, los síntomas pueden parecerse a los de un resfriado común, pero en bebés y niños pequeños puede causar complicaciones graves e incluso la muerte si no se trata a tiempo.