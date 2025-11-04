Fiestas patrias 2025: un muerto y ocho lesionados en accidentes de tránsito en Veraguas

De acuerdo con las estadísticas oficiales de Operaciones de Tránsito en la provincia de Veraguas, 20 personas han fallecido en 2025 por accidentes de tránsito.

Veraguas/Un fallecido y ocho heridos fue el saldo de cinco accidentes de tránsito registrados durante el primer día de cobertura de fiestas patrias en la provincia de Veraguas, según reportaron las autoridades, que reiteraron el llamado a los conductores a mantener precaución, evitar distracciones y conducir a la defensiva.

Las autoridades informaron que se atendió una colisión en calle Calidonia, donde resultaron dos personas heridas.

Alex González, del Cuerpo de Bomberos, detalló que se reportó un atropello fatal en la entrada de La Soledad, en el que un motociclista falleció. De acuerdo con los primeros reportes, aparentemente hubo un descuido por parte del conductor del vehículo, mientras que el motociclista, quien se desplazaba hacia Chiriquí, perdió la vida en el lugar.

Minutos después, los agentes atendieron otro accidente en la plaza Banconal, donde hubo dos heridos que fueron trasladados al hospital Luis “Chicho” Fábrega.

En horas de la madrugada, se atendió el volcamiento de un pick-up, hecho que dejó cinco heridos. Las personas fueron trasladadas por una ambulancia de la Caja de Seguro Social y una del Cuerpo de Bomberos de la zona regional de Veraguas.

