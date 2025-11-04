Chiriquí registra 27 casos de malaria durante 2025; varios son importados desde áreas comarcales

El Ministerio de Salud hizo un llamado a la población a eliminar los criaderos del mosquito , a estar pendientes de sus condiciones de salud.

Chiriquí/El director de Control de Vectores del Ministerio de Salud en Chiriquí, Patricio Camarena, afirmó que son 27 los casos de malaria detectados en el año 2025 en la provincia de Chiriquí, lo que crea cierto grado de alerta entre las autoridades del Ministerio de Salud en la provincia.

Camarena, jefe de Control de Vectores en Chiriquí, dijo que solo en el mes de octubre, que acaba de finalizar, se detectaron cinco casos de malaria, uno de ellos correspondiente a la provincia de Chiriquí y otros cuatro importados de áreas comarcales, una situación que para los directivos de este departamento es preocupante por la gran cantidad de criaderos que se vienen encontrando durante las verificaciones.

"Muchos saben los síntomas, porque han repetido hasta tres y cuatro veces, son los mismos policías que vienen de las comarcas", detalló Camarena.

El funcionario hizo un llamado a la población a eliminar los criaderos del mosquito, a estar pendientes de sus condiciones de salud, sobre todo cuando provienen de áreas donde hay casos de malaria, para que los funcionarios de salud puedan atender estas condiciones y brindar respuestas epidemiológicas y sanitarias rápidas.

En lo que va del año 2025, en la provincia de Chiriquí se han registrado cerca de 850 casos de dengue y se ha reportado el fallecimiento de cuatro personas por esta enfermedad. Los sectores de los distritos más poblados de Bugaba, David y Barú son donde se registra la mayor cantidad de criaderos, según indicaron las autoridades.

Información de Demetrio Ábrego