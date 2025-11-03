Primer fallecido durante fiestas patrias en Chiriquí: hombre murió atropellado en Bugaba

El señor fue impactado por el vehículo en el momento en que intentaba cruzar la vía.

Lamentablemente, las festividades patrias en la provincia de Chiriquí se tiñeron de luto tras el fallecimiento de un ciudadano de aproximadamente 65 años de edad, víctima de un atropello ocurrido en la vía que conduce de Bugaba hacia Tierras Altas. El conductor involucrado en el hecho se dio a la fuga, según informaron las autoridades de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito. El hecho se registró la noche del 1 de noviembre y convierte a esta víctima en la número 44 por accidentes de tránsito en lo que va del año 2025 en la provincia chiricana.

De acuerdo con el informe preliminar, el hombre intentaba cruzar la vía cuando fue impactado por un vehículo que continuó su marcha sin detenerse. Las autoridades mantienen abierta una investigación para dar con el responsable.

“El señor intenta cruzar la vía de izquierda a derecha, donde un vehículo lo impacta y pierde la vida en el momento. No tenemos todavía ubicado al conductor ni al vehículo. Pedimos a la ciudadanía que, si tiene información, colabore con la Fiscalía o con la Policía de Tránsito,” declaró Omar Buitrago, Jefe de Operaciones del Tránsito Chiriquí.

El jefe policial añadió que se mantienen operativos de control y seguridad en toda la provincia, con patrullajes y revisiones preventivas a conductores y peatones. “Algunos están bajo los efectos del alcohol o en situaciones de riesgo. Los trasladamos a los cuarteles para que sean procesados por el juez de paz,” explicó el funcionario.

Las autoridades reiteran el llamado a conducir con precaución, reducir la velocidad y respetar las normas viales, especialmente durante estos días de celebraciones patrias, cuando aumenta el flujo vehicular en carreteras y zonas de desfiles.