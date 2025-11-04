Fiestas patrias 2025: Panameños celebran el Día de los Símbolos Patrios con desfiles en la vía España

Ciudad de Panamá/Pese a la lluvia tempranera, desde las primeras horas de este martes decenas de estudiantes, docentes y familias se dieron cita en la vía España para participar en los tradicionales desfiles por el Día de los Símbolos Patrios.

En total, 34 delegaciones estudiantiles desfilaron ante las autoridades y el público que se congregó para rendir homenaje a los emblemas nacionales.

Entre el sonido de tambores y cornetas, padres de familia expresaron su orgullo al ver desfilar a sus hijos.

“Preparado para ver a mi hija, que es tercer puesto en la escuela Francisco de Miranda. Vine a acompañarla hasta el final, con paraguas, agua y todo lo necesario”, comentó uno de los asistentes.

Otro padre añadió: “Pasándola excelente en familia, hermosa la banda, todo muy precioso en este día”.

El ambiente festivo se mantuvo en la zona, donde las condiciones climáticas fueron favorables: sin sol intenso ni fuertes aguaceros. Las autoridades destacaron la buena organización del evento y el entusiasmo de la ciudadanía.

El llamado de los presentes fue a continuar celebrando con orgullo, paz y armonía: “Lluvia o sol, hay que salir a celebrar la patria”, expresó otro participante.

Con información de Emilio Batista