Fiestas Patrias 2025: Panamá rinde homenaje a los símbolos patrios; se realizan actos protocolares en la Presidencia

La abanderada del Día de los Símbolos Patrios es Maritza Cedeño, presidenta del Colegio Nacional de Abogados.

Ciudad de Panamá/Este 4 de noviembre, Panamá conmemoró el Día de los Símbolos Patrios con un acto protocolar en el Palacio de las Garzas, presidido por el mandatario, José Raúl Mulino. La ceremonia, en la presidencia de la República, reunió a ministros, directores de instituciones y autoridades nacionales.

La abanderada designada para este día fue Maritza Cedeño Vásquez, presidenta del Colegio Nacional de Abogados. Ella recibió de manos del presidente Mulino el pabellón nacional durante la ceremonia, destacando por su atuendo tradicional: la pollera nacional, símbolo de la identidad cultural panameña.

El acto incluyó el tradicional juramento a la bandera, fue pronunciado por una representante de la Asociación de Muchachas Guías. Posteriormente, se realizó la entonación del himno nacional a cargo de la Banda Republicana, cerrando así la parte formal de la conmemoración en el Palacio de las Garzas.

Cabe recordar que el 4 de noviembre dejó de ser únicamente el Día de la Bandera en 2012, tras una modificación legal. A partir de 2013, la fecha se amplió para honrar de manera integral a los tres símbolos patrios: la bandera, el escudo y el himno nacional.

Tras la ceremonia protocolaria, las autoridades participaron dentro del Palacio Presidencial, en cumplimiento del protocolo de Estado. Mientras tanto, en las calles del Casco Antiguo, se preparaba para los desfiles cívicos, de la Ruta 1 con la participación de instituciones educativas, Fuerza Pública y organizaciones ciudadanas.

