Fiestas Patrias 2025: Así se vivieron las dianas en el Palacio de las Garzas este 3 de noviembre

Panamá/Con el tradicional toque de las dianas frente al Palacio de las Garzas, la República de Panamá dio inicio este 3 de noviembre de 2025 a los actos oficiales por el 122° aniversario de la Separación de Panamá de Colombia.

Desde las 5:00 a.m., las notas patrióticas y el sonido de tambores despertaron el orgullo nacional en una ceremonia cargada de simbolismo, solemnidad y de un show de fuegos artificiales.

Las dianas en el Palacio de las Garzas son, para muchos, la chispa que enciende la jornada patriótica: un llamado musical al civismo que preludia actos, desfiles y ofrendas, y que reafirma, al romper el alba, la vigencia del proyecto nacional panameño.

El evento contó con la participación del Servicio de Protección Institucional, el Servicio Nacional Aeronaval, la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional de Migración y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, quienes rindieron honores en el inicio de los actos protocolares con sus bandas. El espectáculo fue presenciado por muchos panameños que por años acuden a la presidencia de la República.

Durante la ceremonia, el presidente José Raúl Mulino izó el Pabellón Nacional y posteriormente entregó la bandera al abanderado oficial del 3 de noviembre, Rodolfo Moreno.

El Himno Nacional fue interpretado por la Banda Republicana, dirigida por el profesor Dimas Rodríguez, mientras ondea el tricolor panameño ante las máximas autoridades del país.

Posteriormente, las autoridades se trasladarán a la Basílica Catedral Santa María la Antigua para participar del Te Deum, oficiado por el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, y el Comité Ecuménico de Panamá.

Las celebraciones continuarán con el inicio de los desfiles patrios a las 9:30 a.m., en donde ministros, viceministros y directores de instituciones acompañarán desde las tarimas oficiales en las rutas designadas, en un ambiente de civismo, orgullo y unidad nacional.