Un hombre muere y su pareja lucha por su vida tras violenta discusión en Aguadulce

Este nuevo hecho vuelve a encender las alarmas sobre la urgencia de reforzar las acciones de prevención y protección hacia las mujeres en todo el país.

Un hombre murió, mientras que su pareja lucha por mantenerse con vida en lo que pudo ser un intento de femicidio ocurrido la mañana de este sábado 8 de noviembre en el distrito de Aguadulce, provincia de Coclé, específicamente en el sector de La Cruz, corregimiento de Pocrí.

De acuerdo con los reportes preliminares, la mujer fue atacada con un cuchillo por su pareja, quien le causó varias heridas punzocortantes antes de que pudiera recibir ayuda. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Rafael Estévez, donde permanece en estado crítico y lucha por su vida.

Te puede interesar: Caso Alas Chiricanas: Capturan en Venezuela a sospechoso del ataque terrorista en 1994

El incidente se dio en medio de una discusión que sostenía la pareja, cuando salió a relucir el arma blanca. Aparentemente, el agresor, tras cometer el ataque, se quitó la vida con la misma arma en el lugar de los hechos. Sin embargo, esto se mantiene bajo investigación.

Personal del Ministerio Público y de la Policía Nacional se presentó en la escena para iniciar las pesquisas y recabar los indicios correspondientes que puedan esclarecer el hecho.

Aunque los casos de femicidio e intento de femicidio en el país muestran una leve disminución, las autoridades reiteran su preocupación por los persistentes actos de violencia contra la mujer.

De acuerdo con las estadísticas del Ministerio Público, hasta el 30 de septiembre de 2025 se han registrado 12 femicidios, cinco menos que el año anterior; nueve intentos de femicidio, uno más que en 2024; y 15 muertes violentas de mujeres, seis menos que en el mismo periodo.

Este nuevo hecho vuelve a encender las alarmas sobre la urgencia de reforzar las acciones de prevención y protección hacia las mujeres en todo el país.