Panamá exige justicia por atentado de Alas Chiricanas y anuncia gestiones diplomáticas ante Venezuela

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores calificó como “inaceptable” que, transcurridas tres décadas, los responsables de ese acto de terrorismo permanezcan sin rendir cuentas ante la justicia.

El Gobierno de Panamá expresó su “profunda preocupación” ante la información sobre la presencia y residencia, en total impunidad, de un individuo vinculado al atentado terrorista contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas, ocurrido el 19 de julio de 1994 y que cobró la vida de 20 personas.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores calificó como “inaceptable” que, transcurridas tres décadas, los responsables de ese acto de terrorismo permanezcan sin rendir cuentas ante la justicia. Por ello, Panamá anunció que iniciará los trámites diplomáticos y judiciales necesarios con el propósito de lograr que el señalado enfrente a la justicia panameña.

El pronunciamiento enfatiza que estas acciones se realizarán conforme a los principios del Derecho Internacional, la cooperación en materia de seguridad y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la lucha contra el terrorismo.

Asimismo, el Gobierno panameño reiteró su compromiso con “la verdad, la memoria y la justicia”, y reafirmó su decisión de no permitir que el territorio nacional o sus ciudadanos sean víctimas o instrumentos de organizaciones extremistas que busquen sembrar miedo o división.

El comunicado también resalta que Panamá continuará fortaleciendo la cooperación con países aliados y organismos internacionales para prevenir, investigar y sancionar cualquier forma de terrorismo o financiamiento de actividades ilícitas que amenacen la seguridad regional y la neutralidad del Istmo.

El atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas, que partió de Colón con destino a David, es considerado uno de los episodios más trágicos de la historia reciente del país y marcó un antes y un después en materia de seguridad aérea y antiterrorismo en Panamá.