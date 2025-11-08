Incrementa la actividad comercial en La Casa del Artesano de La Chorrera durante fiestas patrias

Marsela De León, artesana del lugar, detalló que artículos como las babuchas, tembleques, camisillas, montunos y atuendos para niños y niñas, además de cutarras, están entre las más solicitadas.

Artesanas de La Chorrera reportaron un notable incremento en la venta de atuendos típicos en La Casa del Artesano, donde se han vendido más de 300 sombreros y más de 60 polleras, con precios que oscilan entre 25 y 180 dólares. Los artículos más buscados son los atuendos para niños, además de camisillas, cutarras y tembleques pimpollos. Este sábado, varios clientes llegaron al local para retirar encargos realizados con anticipación.

Las artesanas señalaron que, hasta la fecha, han tenido muy buenas ventas gracias al movimiento generado por las fiestas patrias y eventos culturales que se celebran en distintas instituciones y centros educativos durante todo el mes de noviembre.

Marsela De León, artesana del lugar, detalló que artículos como las babuchas, tembleques, camisillas, montunos y atuendos para niños y niñas, además de cutarras, están entre las más solicitadas. “Este año la pollera veraguense ha tenido más salida”, expresó. No obstante, también se mantienen las ventas de atuendos representativos de otras provincias.

“Desde octubre hemos tenido bastantes visitantes”, dijo De León, señalando que la demanda ha sido alta. “Nos ponen en corredera, pero nosotros, por cumplir, hacemos todo rapidito", indicó sobre los clientes que llegan en busca de arreglos o prendas a última hora del evento.

Sobre los tembleques, explicó que las clientas no buscan modelos específicos, sino que eligen según su gusto personal.

Otra artesana, Nidia Batista, destacó que los hombres suelen adquirir cutarras, tonosieñas, sombreros y chacaritas, mientras que las mujeres se enfocan en vestir a sus hijos con polleras chorreranas y santeñas. Los estudiantes también se han convertido en visitantes frecuentes en busca de prendas para presentaciones y desfiles.

El distrito de La Chorrera se prepara para celebrar un desfile de carreta el próximo 10 de noviembre y para ello grandes y pequeños alistan los últimos detalles de sus atuendos en La Casa del Artesano Chorrerano.

