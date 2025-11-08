Celebran el Día de la Mujer Sonaeña con desfile y actos cívicos ¿Qué ocurrió el 8 de noviembre?

El desfile contó con la participación de delegaciones de los estamentos de seguridad y bandas de colegios locales, que recorrieron las calles del distrito como parte del reconocimiento a las mujeres que han marcado la historia de Soná.

Veraguas/El distrito de Soná, en la provincia de Veraguas, celebró este 8 de noviembre el Día de la Mujer Sonaeña con un desfile y diversas actividades cívicas que resaltaron el papel histórico y social de las mujeres del distrito.

La fecha conmemora que un 8 de noviembre de 1903, apenas cinco días después de la separación de Panamá de Colombia, un grupo de 71 mujeres se reunió en el parque del poblado para firmar un acta de adhesión a la gesta separatista del 3 de noviembre de 1903. Desde entonces, estas acciones son consideradas un símbolo de valentía y compromiso patriótico.

“Es una fecha histórica en la que se da relevancia a estas mujeres luchadoras”, destacó una de las participantes.

Durante la jornada, la vocera de los integrantes del Comité de Apoyo de la Señorita 8 de Noviembre solicitó a las autoridades mayor respaldo para mantener estas actividades vivas y promover que, para el próximo año, más instituciones y representantes nacionales visiten la provincia, resaltando el gran potencial cultural y comunitario de Soná.

“Esta fiesta es muy importante porque así se resalta a la mujer sonaeña”, expresó una de las asistentes, subrayando la importancia de fortalecer este evento anual.

