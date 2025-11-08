Sin luz y sin agua: Evento en línea de transmisión eléctrica afecta a residentes de Panamá y Colón

ENSA indicó que mantienen las labores para recuperar por completo el servicio a los clientes de la provincia de Colón.

Ciudad de Panamá/Un evento registrado en el Sistema Interconectado Nacional (SIN), ajeno a la gestión de la Empresa de Distribución Eléctrica Elektra Noreste, S.A. (ENSA), afectó este sábado a parte de la provincia de Colón y a clientes asociados a las subestaciones de Chilibre y el sector de Calzada Larga, ubicado en el corregimiento de Caimitillo, informó la empresa distribuidora del servicio eléctrico en estos sectores.

De acuerdo con ENSA, a las 10:31 a.m. de este sábado 8 de noviembre se produjo el disparo de una línea de transmisión, lo que afectó inicialmente a 148 mil clientes de la provincia de Colón, con excepción de la Costa Abajo, así como a los usuarios asociados a las subestaciones de Chilibre y Calzada Larga.

La empresa señaló que hacia las 11:10 a.m. ya habían sido recuperados todos los clientes atendidos por las subestaciones de Chilibre y Calzada Larga, incluidos servicios esenciales del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), la planta de Cemex ubicada en Caimitillo y Bahía Las Minas.

ENSA indicó que mantienen las labores para recuperar por completo el servicio a los clientes de la provincia de Colón.

La situación también afectó el servicio de agua potable en ciudad de Panamá, San Miguelito y áreas abastecidas por la planta potabilizadora de Chilibre.

El Idaan en la red social X informó: "Esta incidencia eléctrica dejó sin energía a la potabilizadora de Chilibre, ocasionando la suspensión temporal de sus operaciones. Nuestros especialistas realizan las verificaciones en la subestación eléctrica a fin de restablecer la operación lo más pronto posible".

La compañía emitió un comunicado para emitir disculpas por los inconvenientes ocasionados por este evento, reiterando que se trató de una situación fuera de la acción o gestión de ENSA.

