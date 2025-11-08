Traumas y colisiones entre los casos más atendidos por la CSS durante fiestas patrias

El área de Panamá Metro concentró la mayor cantidad de reportes con 7,263 casos, seguida de Panamá Oeste.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que durante la primera fase de la alerta verde institucional, desarrollada desde el 1 de noviembre a las 12:00 mediodía hasta el 6 de noviembre a las 7:00 de la mañana, se atendieron 20,036 casos en las distintas unidades ejecutoras a nivel nacional.

Del total de atenciones, 18,245 correspondieron a morbilidad común, como cuadros respiratorios, gastrointestinales y otros eventos de salud no traumáticos, mientras que 1,805 casos estuvieron relacionados con traumas.

El área de Panamá Metro concentró la mayor cantidad de reportes con 7,263 casos, seguida de Panamá Oeste, donde se contabilizaron 2,574 casos.

Te puede interesar: Una persona muere por tosferina en la comarca Ngäbe Buglé; Minsa confirma brote activo

Entre las atenciones críticas registradas, la CSS detalló que se atendieron:

1,157 traumas leves ,

, 110 colisiones vehiculares ,

, 42 heridas por arma blanca ,

, 28 casos de quemaduras ,

, 20 heridas por arma de fuego , y

, y 18 atropellos.

Segunda fase del operativo

La segunda fase de la alerta verde institucional se activa este sábado 8 de noviembre a las 12:00 mediodía y se extenderá hasta el martes 11 de noviembre a las 7:00 de la mañana, como parte del dispositivo de atención durante las festividades patrias.

Para este operativo, la CSS ha dispuesto de más de 5,000 funcionarios a nivel nacional, entre ellos médicos, enfermeras, técnicos de urgencias médicas, farmacéuticos, camilleros, conductores de ambulancias y radiólogos.

Asimismo, se reforzarán los servicios de urgencias en 34 instalaciones de salud, que comprenden 15 hospitales y 19 policlínicas, además de 55 ambulancias completamente equipadas para brindar soporte médico avanzado durante la jornada.

Próxima activación

La institución informó que la tercera y última fase de la alerta verde institucional se activará el jueves 27 de noviembre de 2025 a las 6:00 p.m., y permanecerá vigente hasta el lunes 1 de diciembre a las 7:00 a.m.

La CSS reiteró su compromiso con la salud y seguridad de la población, reforzando su capacidad operativa y los servicios médicos de urgencias durante las celebraciones patrias, con el objetivo de garantizar atención oportuna ante cualquier eventualidad.