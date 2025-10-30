Corte Suprema confirma multa de $3.3 millones contra Edemet por deficiencias en el servicio eléctrico

La multa se traducirá en créditos aplicados en las facturas de los clientes afectados, los cuales deberán reflejarse en un plazo de 30 días una vez que el fallo quede ejecutoriado.

Ciudad de Panamá/La Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. (Edemet) deberá cumplir con el pago de una multa por $3,367,364.16, impuesta por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) en julio de 2024, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le rechazara un amparo de garantías constitucionales.

El fallo, cuya sustanciadora fue la magistrada Miriam Cheng Rosas, negó la acción legal presentada por la firma Morgan & Morgan Legal, en representación de Edemet, contra la Resolución AN N°19961-ELEC del 4 de febrero de 2025, que ratificaba la decisión de la ASEP. La decisión fue notificada mediante el Edicto N°1456, publicado este jueves, 29 de octubre de 2025 por la Secretaría General, la Corte Suprema.

La resolución de la Asep, validada por los magistrados de la CSJ, rechazó las solicitudes de corrección y prórroga interpuestas por la distribuidora, manteniendo en firme la Resolución AN N°19403-ELEC del 16 de julio de 2024, mediante la cual se aplicó una reducción tarifaria equivalente a la multa, debido al incumplimiento de los indicadores individuales de calidad del servicio comercial durante el año 2020.

Según la Asep, Edemet no cumplió con la prestación del servicio de distribución de forma regular y continua, tal como exigen las normas de calidad de servicio establecidas.

Concluyó asimismo que, "las deficiencias en la atención y suministro eléctrico fueron responsabilidad exclusiva de la empresa", y calculó la sanción conforme a la metodología vigente.

La multa se traducirá en créditos aplicados en las facturas de los clientes afectados, los cuales deberán reflejarse en un plazo de 30 días una vez que el fallo quede ejecutoriado.

Entre 2024 y 2025, la ASEP ha impuesto cuatro multas a Edemet, por un total de $13.5 millones, debido a incumplimientos de calidad registrados entre 2019 y 2022. En total, la autoridad reguladora ha sancionado a las empresas Edemet, ENSA y Edechi con $18.5 millones, por deficiencias en el servicio de distribución eléctrica en el país. Solo ENSA ha aplicado los créditos a los clientes, de acuerdo con lo reportado por la Asep, las otras empresas establecieron procesos legales en la CSJ para evitar el pago de las multas impuestas.