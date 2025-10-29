¡Buena noticia! Precios de los combustibles bajarán a partir de este viernes 31 de octubre

La Secretaría de Energía de Panamá informó los nuevos precios de los combustibles que regirán desde este viernes 31 de octubre.

De acuerdo con la información compartida por esta institución, el costo de la fórmula de 95 octanos bajará su precio en cuatro centavos, quedando en 0.85 centavos. Por otro lado, la gasolina de 91 octanos también disminuirá su precio en tres centavos, quedando en 0.82 centavos por litro.

El diésel bajo en azufre también mantendrá su precio, quedando en 0.82 centavos el litro.

Estos precios regirán hasta las 5:59 de la mañana del próximo viernes 14 de noviembre del 2025.

