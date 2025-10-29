Lotería fiscal: ¡Llegó el día! Este jueves se sabrá quiénes ganan los $110 mil del segundo sorteo ¿Dónde será?

Si usted no logró participar del primer o segundo sorteo, no se preocupe, habrá una tercera oportunidad en diciembre. La fecha será anunciada mañana tras la premiación.

Ciudad de Panamá/La espera ha terminado para quienes depositaron sus facturas en las urnas de la Lotería Fiscal. Este jueves 30 de octubre, a la 1:30 p.m., se conocerán los 25 ganadores del segundo sorteo del año, que se llevará a cabo en la plaza central del centro comercial Megamall, ubicado en Nuevo Tocumen, al este de la ciudad capital.

El evento, organizado por la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), será transmitido en vivo a través de las redes sociales del MEF. Durante la actividad también se anunciará la fecha del tercer sorteo de 2025, que se realizará en diciembre.

Premios y cierre de urnas

Para esta segunda edición, la DGI destinará 110 mil dólares en premios, distribuidos en:

5 premios de 10 mil dólares

10 premios de 5 mil dólares

10 premios de 1 mil dólares

Las urnas cerraron el pasado 23 de octubre, y desde entonces, el personal de la institución procedió al retiro de los sobres depositados en los centros comerciales y oficinas provinciales habilitadas.

¿Cómo participar en la Lotería Fiscal?

Quienes participan de este segundo sorteo son personas naturales mayores de 18 años que hayan solicitado y conservado facturas emitidas entre el 28 de agosto y el 23 de octubre de 2025, ya sea de equipos fiscales autorizados, facturas electrónicas impresas o comprobantes auxiliares electrónicos.

Cada participante debió introducir cinco facturas por sobre, con la posibilidad de presentar varios sobres. En el exterior incluyó los datos personales: nombre completo, número de cédula, dirección, teléfono y correo electrónico.

Las facturas sin datos del comprador pueden ser completadas a mano con el nombre y número de cédula en el reverso. Además, los sobres deben estar debidamente sellados para evitar su descalificación. En el sorteo personal de la DGI validará que cada sobre cumpla con los requisitos. En el primer sorteo se contabilizaron unos 42 mil sobres.

Las restricciones de estos sorteos son:

No podrán participar personas jurídicas.

No podrán participar los servidores públicos de la Junta de Control de Juegos, ni de la Dirección General de Ingresos.

No serán válidas facturas emitidas de manera manual o por sistemas no autorizados por la DGI.

Los ganadores

Si usted resulta ganador del sorteo, debe presentar los siguientes requisitos para reclamar su premio: