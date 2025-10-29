Resultados del sorteo de la lotería del miércoles 29 de octubre de 2025
Conozca los resultados completos del sorteo del miércoles 29 de octubre de la Lotería Nacional de Beneficencia, incluyendo el primer, segundo y tercer premio.
Ciudad de Panamá, Panamá/Este miércoles 29 de octubre de 2025 se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.
Resultados del sorteo del miércoles 29 de octubre de 2025
Primer premio: 0096
Letras: AABA
Serie: 9
Folio: 9
Segundo premio: 3425
Tercer premio: 3709