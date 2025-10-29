Primer frente frío de la temporada generará lluvias y vientos en el Caribe panameño

Se insta a la población de las áreas costeras y montañosas del Caribe a tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad de fuertes lluvias y ráfagas de viento significativas.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió un aviso de vigilancia por la inminente llegada de la primera incursión de un frente frío sobre la cuenca del Caribe, un fenómeno que se extenderá hasta el 1 de noviembre.

El aviso, con vigencia desde la tarde de hoy, 29 de octubre, hasta las 11:59 p.m. del 1 de noviembre, señala que, si bien el frente frío se originó en Estados Unidos, su influencia se sentirá directamente en la vertiente caribeña de Panamá.

Según los pronosticadores Abdiel Vasquez y Elicet Yañez, la principal preocupación es la formación de una shearline (o línea de cortante), un sistema de viento que precede al frente principal.

"Se prevé que este Shearline se proyecte sobre la región central caribeña hacia Panamá y afecte con lluvias y vientos a las regiones costeras-montañosas de la vertiente del Caribe panameño", indica el informe del Imhpa.

Se insta a la población de las áreas costeras y montañosas del Caribe a tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad de fuertes lluvias y ráfagas de viento significativas.

El Imhpa continuará el monitoreo de este sistema frontal. Las autoridades han enfatizado que "no se descartan las posibles afectaciones", por lo que se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de las cuentas oficiales del Imhpa y del Sistema Nacional de Protección Civil.

Más temprano, el Sistema Nacional de Protección Civil informó de un aviso de prevención por mar de fondo a partir del jueves 30 de octubre hasta el 3 de noviembre.

