Rechazo a proyectos anticorrupción provoca críticas en la Asamblea y en el sector empresarial

Panamá/El rechazo, por parte de la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, de los dos proyectos de ley anticorrupción presentados por el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, ha generado fuertes reacciones tanto en el Pleno legislativo como en el sector empresarial.

Diputados del movimiento Vamos criticaron la decisión, mientras que la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) lamentó la falta de avance en la modernización del marco legal contra la corrupción.

Durante la sesión de este martes, la comisión rechazó las propuestas con cinco votos en contra y cuatro a favor ,estos últimos provenientes de los diputados de Vamos y de Otro Camino, el debate se trasladó al pleno, donde el diputado Roberto Zúñiga, jefe de bancada de Vamos, lanzó un llamado directo al Ejecutivo.

Yo quiero hacerle una pregunta al Presidente de la República. ¿Usted está a favor o en contra de la corrupción? ¿Cómo es posible que usted en una conferencia de prensa diga que está en contra de los proyectos del procurador que usted nombró? Aquí tenemos que avanzar, señor Presidente, en una lucha institucional de todo el Estado contra la corrupción. No puede ser una parte y la otra no. Tenemos que avanzar todos como país, todos en el mismo barco hacia una lucha frontal contra la corrupción”, expresó el diputado Zúñiga.

Por su parte, el diputado Luis Duke coincidió al señalar la responsabilidad del Ejecutivo en el resultado. “Presidente, usted mandó la línea desde el día en que lo dijo públicamente en los medios de comunicación. Simplemente el resto de sus diputados están haciendo lo que usted dice. Si usted quiere que la corrupción se acabe, tenemos que combatirla de frente. No podemos ser tibios, señor Presidente, porque la corrupción se está beneficiando del pueblo panameño y el que sigue pagando los platos rotos es aquel panameño que no tiene trabajo, que no tiene salud”.

Tras las intervenciones, el presidente de la Comisión de Gobierno, Luis Eduardo Camacho (Realizando Metas), devolvió los informes sobre el rechazo de los proyectos al presidente del Legislativo. Camacho advirtió que si el procurador presenta nuevamente los mismos textos, “no debe esperar resultados diferentes”.

El procurador Gómez lamentó este miércoles la decisión de la Comisión y explicó que la misma actuó conforme a sus reglas, pero que el análisis fue superficial. “Desde mi punto de vista, para mí es lamentable… no fue una discusión profunda”, afirmó, recordando que solo se debatió el primer artículo, relacionado con “la protección patrimonial del Estado”, y al ser rechazado, se desestimó todo el proyecto que contenía 71 artículos. No obstante, adelantó que volverá a presentar iniciativas similares para impulsar la lucha anticorrupción.

Desde el ámbito empresarial, la Apede expresó su preocupación por el resultado y exhortó a retomar la discusión. En un comunicado, el gremio destacó que la Ley General Anticorrupción (proyecto N.º 291) representaba una oportunidad para “modernizar las herramientas legales de investigación y sanción de los delitos contra la administración pública, fortalecer la autonomía del Ministerio Público y promover la cooperación internacional con respeto al debido proceso”.

La presidenta del gremio, Giulia De Sanctis, enfatizó que “Panamá no puede aplazar más la modernización de su marco anticorrupción. Exhortamos a las autoridades a revisar las causas de este rechazo y retomar la discusión para que el país cuente con una ley robusta que fortalezca la transparencia y la institucionalidad”.

De Sanctis añadió que el país “necesita leyes modernas que cierren los espacios de discrecionalidad y garanticen la rendición de cuentas. Nuestra meta es que este esfuerzo no se pierda, sino que se transforme en una oportunidad real de avance”.

Con información de María De Gracia.