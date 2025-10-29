Panamá busca reforzar la protección de los bosques para la conservación de la biodiversidad

A pesar de que el 60% del territorio nacional mantiene cobertura boscosa, esta se enfrenta a serias amenazas, incluyendo la expansión agrícola y ganadera , la deforestación y los impactos del cambio climático .

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) de Panamá reafirmó su compromiso con la conservación de los bosques y la gestión sostenible de los recursos naturales durante la 61.ª Sesión del Consejo Internacional de Maderas Tropicales (ITTC 61).

En este foro internacional, el país, a través de su delegación, presentó los avances nacionales en materia forestal. Ramón Chiari, coordinador del Proyecto Conservación Colaborativa de la Dirección Forestal de MiAmbiente, fue el encargado de exponer los logros de Panamá ante el panel que gestiona la gobernanza forestal sostenible.

Según Chiari, la protección de los bosques en Panamá se fundamenta en principios constitucionales que promueven el uso responsable de los recursos naturales. En este contexto, la Ley Forestal de 1994 y sus normas complementarias se han modernizado para alinear la gestión de cuencas, suelos, agua y biodiversidad con los compromisos internacionales y las nuevas realidades ambientales.

El funcionario destacó que, a pesar de que el 60% del territorio nacional mantiene cobertura boscosa, esta se enfrenta a serias amenazas, incluyendo la expansión agrícola y ganadera, la deforestación y los impactos del cambio climático. Las regiones con mayor concentración de estos ecosistemas críticos son Bocas del Toro, Panamá Este, Darién y las comarcas indígenas.

La gestión forestal ha beneficiado a las comunidades en varios niveles con el fin de mejorar la educación, la infraestructura y las oportunidades económicas, mientras que el nivel ambiental se encarga de fortalecer la conservación del ecosistema estratégico, afirmó Chiari.

Además, Chiari mencionó que la firma del Acuerdo de Conservación Colaborativa en diciembre de 2024, entre MIAMBIENTE, empresa que se encarga de fortalecer las comunidades de las comarcas Emberá Wounaan, Kuna de Madugandí y Kuna de Wargandí. Debido a que este acuerdo busca promover la conservación conjunta y la certificación internacional de un buen manejo forestal responsable bajo el estándar internacional del Consejo de Administración Forestal (FSC)

“Panamá avanza hacia un modelo de gestión forestal inclusivo y basado en la ciencia, donde las comunidades son protagonistas en la preservación de los bosques tropicales y en el cumplimiento de objetivos globales de biodiversidad”, indicó el funcionario.

