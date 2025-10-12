Panamá será sede del Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas 2027

Con esta designación, Panamá se consolida como un referente internacional en la protección de la biodiversidad y se convierte en un punto clave para el intercambio de conocimiento, experiencias y estrategias que orientarán la conservación del planeta en los próximos años.

Panamá fue seleccionado como país anfitrión del Congreso Mundial de Áreas Protegidas y Conservadas 2027, uno de los eventos más importantes a nivel global en materia de conservación de la naturaleza. El anuncio oficial se realizó durante el Congreso Mundial de la Naturaleza de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que se celebra en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

El encuentro se desarrollará en un momento de profunda urgencia ecológica, en el que los efectos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y las brechas de desigualdad demandan una acción global más ambiciosa, coordinada y efectiva.

El Congreso Mundial de Áreas Protegidas es el principal foro internacional sobre gestión, gobernanza y futuro de las áreas naturales del planeta. Su edición de 2027 marcará un hito hacia el cumplimiento de las metas globales al 2030, establecidas en el marco de los acuerdos ambientales internacionales, y brindará una oportunidad única para mostrar la extraordinaria biodiversidad de Panamá, que abarca desde bosques tropicales hasta arrecifes de coral.

Además, permitirá destacar los enfoques innovadores del país en la gestión de áreas protegidas, corredores biológicos y participación comunitaria en la conservación.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, celebró la designación y afirmó que Panamá “está lista para recibir al mundo”, destacando que se promoverá la participación de comunidades locales, pueblos indígenas, jóvenes, mujeres y el sector privado en un diálogo global sobre soluciones efectivas para la conservación.

“Panamá es el cruce de caminos del mundo, un puente natural entre América del Norte y del Sur, y entre los océanos Caribe y Pacífico, con una biodiversidad excepcional y el mejor ejemplo del planeta de desarrollo sostenible: el Canal de Panamá”, expresó Navarro.

“Esperamos con entusiasmo ser anfitriones de este encuentro global para mostrar nuestros parques nacionales y reservas naturales, compartir nuestros esfuerzos efectivos de conservación y promover acciones inmediatas y poderosas a nivel mundial”, añadió.

Por su parte, la directora general de la UICN, Dra. Grethel Aguilar, aseguró que Panamá ofrece “un escenario ideal para impulsar la acción global por la naturaleza y fortalecer la cooperación entre regiones”.

