Retraso y 'falta de voluntad' impiden avance de leyes anticorrupción en la Asamblea Nacional

Ambos invitados coincidieron en rechazar la reciente potestad que se abrogó el contralor general de la República, Anel Flores, para ordenar secuestro de bienes mediante una resolución, al considerarlo inconstitucional y peligroso para la separación de poderes.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con más de 4,000 casos de corrupción bajo investigación, en su mayoría por peculado, y millones de dólares pendientes de recuperación, el debate sobre la voluntad política para combatir este flagelo en Panamá se intensifica. La propuesta de ley anticorrupción del procurador general y otras herramientas para agilizar las investigaciones se encuentran estancadas en la Asamblea Nacional, evidenciando una preocupante falta de prioridad.

La situación se agrava con el retiro momentáneo del respaldo del propio presidente a la iniciativa, generando un "conflicto" institucional, según los panelistas en el programa Radar.

El bloqueo en la Comisión de Gobierno

El diputado Luis Duke, de la bancada Vamos y miembro de la Comisión de Gobierno, denunció que las iniciativas anticorrupción no avanzan debido a la falta de voluntad para incluirlas en la agenda de la comisión.

"Miren, dentro de la Comisión de Gobierno hay más de 98 proyectos de ley presentados en diferentes materias... 41 propuestas donde la mayoría en su esencia combaten o buscan combatir la corrupción, que no permitir que las investigaciones de corrupción terminen como la no prescripción de corrupción, la ley antibotella y el segundo ron que fue presentado por mi persona y el diputado Lenín Ulate para combatir también la corrupción, que es proteger a los denunciantes de corrupción...", destacó Duke.

El diputado señaló directamente al presidente de la Comisión de Gobierno:

"Tenemos que entender algo. La comisión de gobierno prioriza los proyectos basados en lo que el presidente de la comisión organiza en el orden del día... No hemos visto la total voluntad de parte del diputado; sí les tengo que decir que hace dos, tres semanas atrás el diputado sí colocó el proyecto de ley antibotellas para ser prohijado y se prohijó, pero ahora está en un primer debate, seguimos estando ahí esperando".

A pesar de existir mecanismos como la alteración del orden del día con el voto mayoritario de los diputados, Duke admitió la dificultad de conseguir esos votos, ya que iría "en contra de las cosas que a ellos los han permanecido en el poder por tantos años".

Puedes leer: Tribunal de Cuentas y Mulino defienden facultad del contralor de secuestrar bienes mientras se advierten inconstitucionalidades

La vía constitucional y la 'doble impunidad'

Por su parte, Olga de Obaldía, de la Fundación Libertad Ciudadana, calificó la situación como un "juego político, no un juego técnico" para entregarle al país las herramientas necesarias. Propuso recurrir a una vía constitucional ante el evidente bloqueo.

"Creo que llegó la hora realmente de aplicar esa norma constitucional que muy bien analizó el doctor Rigoberto González... aplicando lo que la propia constitución prevé como un bloqueo, ya sea política o falta de voluntad, en un tema que interese a la ciudadanía. No hay tema que le interese más a la ciudadanía, aparte de la seguridad social, que la corrupción...", sostuvo de Obaldía.

Enfatizó la necesidad de este marco jurídico para "fortalecer la justicia, la rendición de cuentas, reducir las zonas grises y los abusos discrecionales, poder ganar la confianza ciudadana".

Además, expuso datos alarmantes de una investigación reciente sobre sentencias en casos de corrupción, donde queda claro que "no se recupera lo robado, que robar por actos de corrupción en este país paga... Analizó las sentencias en casos de corrupción del 2019 a la fecha... solo se recuperó una cuarta parte de ese dinero. Se recuperaron alrededor de 50 millones... sobre más de 400 millones en todos estos fallos".

Añadió que no recuperar la totalidad de lo robado constituye una "doble impunidad" y recordó que la corrupción es un "crimen sin víctimas", siendo las víctimas todos los ciudadanos al perder fondos destinados a hospitales y escuelas.

La peligrosa tentación del "superpoderoso"

Ambos invitados coincidieron en rechazar la reciente potestad que se abrogó el contralor general de la República, Anel Flores, para ordenar secuestro de bienes mediante una resolución, al considerarlo inconstitucional y peligroso para la separación de poderes.

El diputado Duke advirtió sobre el riesgo de un "superpoderoso":

"Básicamente, estamos creando un superpoderoso. Un superpoderoso para querer tener control de las otras instituciones dentro del Estado. Y esto es delicado... Vamos a tener un contralor que es el que va a estar agarrando y utilizando su poder para querer controlar o coaccionar a los otros diputados para poder obtener cierta ventaja política".

De Obaldía reforzó la idea, citando a Kafka:

"Pensar que desde la institucionalidad se va a pelear la corrupción, pero al mismo tiempo violentando esa, ese, es que esto viene desde los tiempos de los tiranos... Un solo ente de control, como es la Contraloría... no puede generar una ley y menos una ley que viola el debido proceso y la separación de poderes".

El diputado Duke concluyó haciendo un llamado a su colega: "Este diputado nunca se va a cansar para que las leyes anticorrupción avancen. Le quiero pedir al diputado Luis Eduardo Camacho que tome en consideración lo que pide el pueblo, que se debatan estos proyectos de ley anticorrupción".

Esta nota fue hecha con la asistencia de una inteligencia artificial y revisada por un supervisor de información digital.