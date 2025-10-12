Más de 200 aves y mamíferos han sido rescatados en Panamá y atendidos en la clínica de MiAmbiente

Diversos animales han sido rescatados en algunos bosques, parques y hasta en residencias por diversas situaciones que les ha tocado enfrentar. Muchas de las denuncias se han conocido en redes sociales. Los animales han sido rescatados y llevados a la clínica de Mi Ambiente en Camino de Cruces.

En este sitio son atendidos, cuidados y protegidos.

El veterinario, Yomar Navalos, explicó que cuando la gente hace el rescate, la cría a veces no tiene historia completa, solamente ve a la cría ya abandonada y la rescata. Entonces uno puede tratar de inducir por el área si fue depredación, si fue también producto de tráfico ilegal.

“Todo eso es importante, pero entonces teniendo esa historia de dónde viene el animal, uno trata entonces de hacer como una historia clínica del mismo”, indicó.

Por ejemplo, durante un recorrido encontramos este pequeño celote que lo tenían como mascota y fue rescatado. Asimismo, unos monitos que quedaron sin su madre, pero tenían que ser amamantados. También un loro cuya dueña murió y quedó solo.

En la clínica hay pericos, tucanes, capibaras, patos, tortugas. En este refugio encontramos también a un pájaro bruja o estaca, único en su especie, pero que fue rescatado y permanece vigilado. Asimismo, observamos un ave que le había cortado una de sus alas y no podrá volver a volar.

“Son bastante incomprendidos. Aparte de ellos, siempre tenemos lo que son los loros y los pericos porque siempre se da, lastimosamente, lo que es el querer tenerlos de manera ilegal. Entonces siempre llegan que sí pintados, que sí con las alas cortadas y eso hace que el animal se quede con nosotros bastante tiempo”, manifestó el veterinario Leonardo Prettel.

Prettel destacó que básicamente lo que hacen es recibir al animal, ver la sintomatología que tiene, tratarlos y tan pronto como sea posible devolverlos a la fauna.

En este lugar las aves constituyen el mayor grupo atendido, con más de 200 registros hasta el mes de julio. Les siguen los mamíferos como felinos, ardillas, zarigüeyas, primates y perezosos, y los réptiles, entre ellos cocodrilos, iguanas con fracturas y tortugas terrestres nativas.

En cuanto a la rehabilitación, puede extenderse por varios meses, especialmente en especies como los capibaras o monos, que requieren procesos de readaptación prolongados ante su reinserción al medio natural. En algunos casos se realiza un reacondicionamiento conductual para reducir la impronta humana, es decir, el vínculo o dependencia excesiva que desarrollan algunos animales con las personas, lo cual puede afectar su supervivencia y libertad.

Hellen Concepción