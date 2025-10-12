Falta de cortesía de conductores complica el trabajo de los paramédicos en Veraguas

El personal del Sistema Nacional de Emergencias 911 y de la Caja de Seguro Social reiteró el llamado a la ciudadanía para dar siempre prioridad a las ambulancias, recordando que dentro de ellas viajan personas que podrían estar entre la vida y la muerte.

veraguas/Los paramédicos de Veraguas conmemoraron su día enfrentando, como de costumbre, los retos de su labor en tiempo real. Uno de los principales inconvenientes que señalaron fue la falta de cortesía de los conductores, quienes en muchas ocasiones no ceden el paso a los vehículos de emergencia, una situación que, aseguran, viven a diario.

Durante los traslados de pacientes, explicaron, cada segundo cuenta, y tener que abrirse paso entre el tráfico representa una lucha constante que puede poner en riesgo la vida de quienes atienden.

Además, mencionaron que en algunos casos han sido víctimas de agresiones o maltrato, lo que refleja la falta de empatía hacia quienes cumplen una labor esencial y de gran valor humano.

El personal del Sistema Nacional de Emergencias 911 y de la Caja de Seguro Social reiteró el llamado a la ciudadanía para dar siempre prioridad a las ambulancias, recordando que dentro de ellas viajan personas que podrían estar entre la vida y la muerte.

Información de Ney Castillo