Incendio de autos genera preocupación en el Cuerpo de Bomberos

De cara a las festividades de fin de año, instó a las familias a revisar cuidadosamente los artículos y luces navideñas que planeen reutilizar, para detectar posibles daños o cables deteriorados que representen un riesgo.

El coronel del Cuerpo de Bomberos de Panamá, Ángel Delgado, expresó su preocupación por el incremento de incendios estructurales registrados en las últimas semanas, especialmente aquellos que involucran vehículos.

Según Delgado, durante la última semana se atendieron siete incendios estructurales, de los cuales cinco fueron en automóviles. Explicó que la mayoría de estos siniestros están relacionados con el mal mantenimiento y las modificaciones inadecuadas que se realizan a los vehículos.

El oficial recomendó a la población realizar el mantenimiento de sus autos en talleres autorizados y con personal idóneo, además de verificar el sistema de aire acondicionado, ya que algunos incendios se han originado por fallas en este componente.

Te puede interesar: Ifarhu reprograma pagos del PASE-U en zonas afectadas por condiciones climáticas adversas

Delgado también señaló que, en el caso de los incendios domésticos, continúan siendo frecuentes los provocados por estufas en mal estado o velas aromáticas encendidas sin supervisión.

De cara a las festividades de fin de año, instó a las familias a revisar cuidadosamente los artículos y luces navideñas que planeen reutilizar, para detectar posibles daños o cables deteriorados que representen un riesgo.

El Cuerpo de Bomberos reiteró su llamado a la prevención y a la responsabilidad ciudadana para reducir la incidencia de incendios y proteger vidas y propiedades.