Ifarhu reprograma pagos del PASE-U en zonas afectadas por condiciones climáticas adversas

La institución explicó que esta medida responde a factores fuera de su control y agradeció la comprensión de los acudientes y beneficiarios del programa, reiterando su compromiso con el cumplimiento oportuno de los beneficios que reciben los estudiantes.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció la reprogramación de las fechas de pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), debido a las condiciones climáticas adversas registradas en los últimos días.

Según el comunicado oficial emitido este domingo 12 de octubre, los pagos correspondientes a las escuelas Bahía Honda, Rodolfo Reyes y Pajaron en Veraguas serán realizados los días viernes 17 y sábado 18 de octubre de 2025.

“Agradecemos su comprensión y colaboración ante esta situación que escapa de nuestro control”, indicó el comunicado.

El Ifarhu reafirmó su compromiso de garantizar que todos los estudiantes beneficiados reciban los pagos del programa sin contratiempos, pese a los ajustes necesarios por las condiciones meteorológicas.

El PASE-U es uno de los programas sociales más amplios del Gobierno Nacional, destinado a apoyar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo mediante una asignación económica mensual.

La entidad recordó a los beneficiarios mantenerse atentos a los canales oficiales del Ifarhu y al Centro de Atención Ciudadana 311 para cualquier consulta o actualización sobre el proceso de pago.