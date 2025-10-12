Panamá formaliza su aspiración de ingresar a la OCDE y fortalece su alianza estratégica con Alemania.

El canciller Martínez-Acha Vásquez también invitó a empresas alemanas a invertir en los planes de crecimiento económico previstos para el quinquenio, entre los que destacan la construcción del Tren Panamá–David, los nuevos puertos del Canal y la represa de río Indio.

Panamá/Panamá dio un paso decisivo en su proyección internacional al formalizar su interés en convertirse en miembro pleno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en el marco de la gira oficial del ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, por Europa.

Durante una reunión en Berlín con su homólogo alemán, Johann Wadephul, ambos países reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento de los lazos económicos, políticos y culturales.

Panamá es un importante socio económico, comercial y de valores en Centroamérica. Queremos seguir ampliando nuestras buenas relaciones”, destacó el canciller alemán al término del encuentro, según un comunicado oficial de la Cancillería.

Como parte de su agenda económica, Panamá extendió una invitación a Alemania para participar en el Segundo Foro Económico de América Latina, organizado con el respaldo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y programado para enero de 2026. Asimismo, se reiteró la invitación a Expocomer, una de las ferias comerciales más importantes de la región, que se celebrará en marzo del próximo año.

El canciller Martínez-Acha Vásquez también invitó a empresas alemanas a invertir en los planes de crecimiento económico previstos para el quinquenio, entre los que destacan la construcción del Tren Panamá–David, los nuevos puertos del Canal y la represa de río Indio.

Además, ambas naciones expresaron su voluntad de negociar un Convenio Marco de Cooperación Técnica, Científica, Educativa y Cultural, con el fin de fomentar el intercambio de experiencias y conocimientos. Panamá también subrayó la importancia de concretar acuerdos sobre fomento y protección recíproca de inversiones, cooperación fiscal e intercambio de información tributaria.

En el ámbito multilateral, Panamá agradeció la invitación a participar en la Conferencia de Seguridad de Múnich 2026 y destacó la próxima conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, en junio de 2026.

Ambos países también acordaron fortalecer el diálogo político mediante reuniones técnicas periódicas, en las que se abordarán temas de interés común en materia comercial, de cooperación y cultural.

Se anunció que, durante el encuentro, el canciller panameño expresó su reconocimiento al gobierno alemán por el respaldo brindado al país en su proceso de exclusión, en julio pasado, de la lista de jurisdicciones de alto riesgo de la Unión Europea en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.