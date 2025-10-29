Levantan suspensión de zarpe en el litoral Pacífico, pero mantienen vigilancia por condiciones de mar de fondo

La institución advirtió que se mantiene un monitoreo constante debido al ingreso de mar de fondo, previsto del 30 de octubre al 3 de noviembre de 2025.

Ciudad de Panamá/La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó a la comunidad marítima y a los usuarios en general que se levanta la suspensión de zarpe en el litoral Pacífico, medida que había sido adoptada como precaución ante las condiciones climáticas adversas registradas en los últimos días.

No obstante, la institución advirtió que se mantiene un monitoreo constante debido al ingreso de mar de fondo, previsto del 30 de octubre al 3 de noviembre de 2025, fenómeno que podría provocar incrementos en el oleaje a lo largo de la costa pacífica del país.

En el marco del Operativo de Fiestas Patrias 2025, que se desarrollará del 1 al 5 de noviembre, la AMP reiteró el llamado a los capitanes y operadores de embarcaciones con motor fuera de borda, así como a los usuarios en general, para que refuercen las medidas de seguridad durante la navegación.

Entre las recomendaciones emitidas se destaca el uso obligatorio de dispositivos de seguridad, como chalecos salvavidas, radios de comunicación y remos, además de mantener en regla la documentación de la nave y la licencia del capitán u operador.

Así mismo, se exhorta a permanecer atentos a las condiciones meteorológicas y a seguir las indicaciones de las autoridades competentes.