Aviso de prevención: Sinaproc alerta sobre incremento de oleaje en el litoral Pacífico panameño

Ciudad de Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un comunicado a la población, luego de que el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) reportara vigilancia por mar de fondo que afectará el litoral Pacífico panameño durante los próximos días.

Se esperan condiciones marítimas adversas desde el jueves 30 de octubre hasta el lunes 3 de noviembre de 2025.

Lo anterior representa un incremento del oleaje y de la intensidad de las rompientes en diversas zonas costeras del país, generando condiciones adversas para bañistas, pescadores y embarcaciones.

Los pronósticos por región son los siguientes:

Pacífico central (Península de Azuero, Coclé): olas de 1.0 a 1.8 metros, vientos de 20 a 35 km/h y periodo de 18 a 22 segundos.

Pacífico oriental (Golfo y Bahía de Panamá, costa de Darién): olas de 0.8 a 1.4 metros, vientos de 10 a 25 km/h y periodo de 18 a 23 segundos.

Pacífico occidental (Chiriquí y sur de Veraguas): olas de 1.2 a 1.8 metros, vientos de 10 a 25 km/h y periodo de 18 a 23 segundos.

Estas condiciones podrían provocar corrientes de retorno y afectar actividades marítimas y turísticas, por lo que se recomienda evitar ingresar al mar en zonas de fuerte oleaje y tomar precauciones necesarias.

Recomendaciones del Sinaproc:

Pescadores artesanales deben utilizar equipo de navegación adecuado y extremar precauciones.

Mantenerse alejados de la playa y zonas peligrosas.

Evitar actividades recreativas en el mar mientras persistan las condiciones adversas.

Seguir las indicaciones de las autoridades y mantenerse informado a través de canales oficiales, evitando difundir información no verificada.

El Sinaproc, junto con el Imhpa y equipos regionales, realizará monitoreo constante para brindar atención oportuna a la población.