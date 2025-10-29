Huracán Melissa: Cancillería de Panamá recomienda evitar viajes no esenciales al Caribe

Ciudad de Panamá/Ante la amenaza del huracán Melissa, que se desplaza por el Caribe, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá emitió una recomendación oficial a los ciudadanos panameños: evitar realizar viajes no esenciales a países de la región afectados por el fenómeno meteorológico.

En un comunicado difundido este miércoles, la Cancillería panameña también exhortó a los compatriotas que actualmente residen en zonas vulnerables —como Jamaica, República Dominicana, Haití y Cuba— a mantenerse en estado de alerta permanente, informarse a través de fuentes oficiales y seguir estrictamente las indicaciones de las autoridades locales.

Nota relacionada: Huracán Melissa: ‘No es momento para visitar ríos ni hacer senderismo durante fiestas patrias’, advierte Sinaproc

“La seguridad de nuestros connacionales es nuestra prioridad”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores, añadiendo que quienes requieran asistencia consular deben contactar inmediatamente a la representación diplomática o consular de Panamá más cercana.

Para facilitar el acceso a información y apoyo, el Centro de Coordinación de Información (CECODI) del Ministerio de Relaciones Exteriores permanece activo las 24 horas, brindando orientación y respuesta a consultas mediante los siguientes canales:

Teléfono para llamadas: (507) 6330-6252

(507) 6330-6252 WhatsApp: (507) 6336-6435

(507) 6336-6435 Correo electrónico: cecodi@mire.gob.pa

El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró su compromiso con la protección y asistencia de los panameños en el exterior y anunció que continuará monitoreando de cerca la trayectoria y evolución del huracán Melissa, actualizando la información según sea necesario.

Se insta a la población a mantenerse informada y a tomar precauciones preventivas ante cualquier eventualidad.