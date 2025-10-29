Huracán Melissa: ‘No es momento para visitar ríos ni hacer senderismo durante fiestas patrias’, advierte Sinaproc

Aunque las precipitaciones podrían comenzar a disminuir en las próximas 24 a 48 horas, los pronósticos indican que las lluvias continuarán hasta este miércoles 30 de octubre.

Ciudad de Panamá, Panamá/El director general del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith, ofreció un balance sobre las condiciones del país tras las intensas lluvias registradas en los últimos días como resultado de la influencia indirecta del huracán Melissa.

Smith explicó que, aunque las precipitaciones podrían comenzar a disminuir en las próximas 24 a 48 horas, los pronósticos indican que las lluvias continuarán hasta este miércoles 30 de octubre, según reportes del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) y del Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe (Cathalac).

Indicó que personal de la entidad se mantiene próximo al área de Tonosí, la cual es una de las más afectadas. Indicó que la asistencia humanitaria se está distribuyendo hacia los albergues y las zonas que aún presentan afectaciones.

Tonosí, la región más afectada

De acuerdo con el funcionario, el área de Tonosí, en la provincia de Los Santos, continúa siendo el punto con mayor número de viviendas afectadas por inundaciones. Detalló que, en horas de la noche del martes, se mantuvo una reunión con un equipo de liderazgo en Los Santos y la balanza sigue inclinándose hacia Tonosí.

Sin embargo, también mantienen monitoreo constante en Chiriquí, donde hay albergues activos en el distrito de Barú, y en la provincia del Darién. El director destacó que las labores de dragado del río Tonosí ayudaron a mitigar los daños ocasionados por las lluvias. Indicó que, si no se hubiese realizado el dragado antes de este evento, en la actualidad tendríamos el doble de viviendas afectadas. Añadió que lo óptimo es continuar con esos trabajos de mantenimiento una vez concluya esta situación.

Además, mencionó que obras preventivas ejecutadas en la comunidad de La Esperanza del Bajo, en Panamá Oeste, permitieron reducir los daños por inundaciones en esa zona.

Recomendaciones ante las fiestas patrias

Smith reiteró el llamado a la población a no visitar ríos ni realizar actividades al aire libre mientras persistan las lluvias, especialmente durante las fiestas patrias, cuando se prevé un alto movimiento de personas hacia el interior del país.

Manifestó que, independientemente de los desfiles o actividades patrias, no es momento de visitar ríos. Agregó que aunque muchos han regresado a su cauce, siguen desbordados en potreros y zonas bajas. Tampoco es recomendable hacer senderismo ni actividades extremas hasta al menos 72 horas después de que el clima mejore.

El funcionario señaló que las áreas protegidas permanecerán cerradas por disposición del Ministerio de Ambiente, e insistió en que quienes practican turismo en zonas rurales o montañosas deben extremar precauciones ante posibles deslizamientos y caídas de árboles.

Balance regional

El director de Sinaproc también informó que mantiene comunicación con autoridades de otros países del Caribe para conocer el impacto del huracán Melissa. Comentó que en República Dominicana nos han informado que la situación está bajo control y no se registraron daños mayores.

Según el último reporte preliminar, Jamaica ha confirmado al menos tres víctimas mortales, aunque se teme que la cifra pueda aumentar conforme avancen las labores de rescate.

Smith reiteró que el Sinaproc mantiene alerta en varias provincias, especialmente en Los Santos, Veraguas y Chiriquí, y continúa desplegando equipos y suministros de ayuda humanitaria para atender a las familias afectadas.