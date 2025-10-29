Se incendia autobús de la Policía Nacional en el Corredor Norte, en el ramal de Madden

Panamá/Un autobús de la Policía Nacional se incendió esta mañana de este miércoles en el Corredor Norte, en el ramal de Madden, específicamente en el kilómetro 10 en dirección hacia la ciudad de Panamá, generando gran congestión vehicular y preocupación entre los conductores que transitaban por la zona.

El hecho fue reportado inicialmente a través de redes sociales por usuarios, quienes compartieron imágenes del vehículo envuelto en llamas poco después de la entrada de Chilibre.

La Policía Nacional reportó en comunicado que 40 miembros de la entidad estaban en el autobús y que no resultaron heridos.

La entidad señaló que los informes preliminares hablan de desperfectos mecánicos; sin embargo, se realizan las investigaciones.

Bomberos atienden la emergencia

Miembros del Cuerpo de Bomberos de Panamá se presentaron rápidamente en el lugar para controlar y extinguir el fuego. Hasta el momento, no se reportan víctimas fatales ni personas heridas, aunque se desconoce la causa del incendio y la ruta exacta del autobús afectado.

En el lugar laboraron 4 unidades de extinción de la Dirección de Operaciones, junto con personal de la Oficina de Seguridad. El personal de la Estación de Alcalde Díaz, a cargo del capitán Luis Prado, atiende la emergencia con el vehículo 808.

Segundo caso en menos de una semana

Este incidente ocurre pocos días después de que otro autobús se incendiara en un punto cercano de la misma autopista, lo que ha generado inquietud entre los usuarios del transporte público. Las autoridades hacen un llamado a reforzar los mantenimientos preventivos de las unidades para evitar este tipo de emergencias.