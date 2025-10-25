Bus se incendia en la autopista Panamá-Colón; no se reportan heridos

El capitán del Cuerpo de Bomberos de Colón, José Beckford, quien atendió la emergencia desde la estación de Bomberos de Sabanita, detalló que al momento de su llegada el incendio ya había consumido las cuatro llantas del vehículo.

Colón, Colón/Un bus tipo coster perteneciente a Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) se incendió este viernes en el kilómetro 31 de la autopista Panamá-Colón, mientras transportaba a 17 menores de edad y nueve adultos que se dirigían a la provincia de Colón para participar en una competencia de lucha. Por fortuna, ninguna persona resultó herida durante el incidente.

El capitán del Cuerpo de Bomberos de Colón, José Beckford, quien atendió la emergencia desde la estación de Bomberos de Sabanita, detalló que al momento de su llegada el incendio ya había consumido las cuatro llantas del vehículo. “Procedimos a apagar el fuego (...) No hubo personas lesionadas”, explicó.

Te podría interesar: Idaan inicia operativo en Chilibre para reparar líneas de agua en el norte de la capital

El conductor del autobús, visiblemente afectado por los nervios, indicó que percibió olor a humo y decidió estacionar el vehículo al costado de la vía. Fue entonces cuando detectó que el incendio se originaba en la parte delantera, en el motor, y evacuó de inmediato a los ocupantes.

Personal del Cuerpo de Bomberos acudió al lugar para sofocar las llamas, mientras la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito reguló el flujo vehicular en la zona para evitar accidentes adicionales. El caso será investigado por peritos especializados, quienes determinarán las causas del incendio y presentarán las conclusiones correspondientes.

Con información de Néstor Delgado