Idaan inicia operativo en Chilibre para reparar líneas de agua en el norte de la capital

El operativo se extenderá a comunidades de los corregimientos de Chilibre, Caimitillo y Las Cumbres, donde se realizarán trabajos de reparación de fugas, mantenimiento de válvulas y verificación de líneas de distribución.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con más de diez cuadrillas técnicas desplegadas desde Milla 8, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) dio inicio este sábado 25 de octubre al operativo “Chilibre sin fugas”, una jornada que busca reducir las pérdidas de agua y mejorar la presión del suministro en varios sectores del norte de la ciudad.

El operativo se extenderá a comunidades de los corregimientos de Chilibre, Caimitillo y Las Cumbres, donde se realizarán trabajos de reparación de fugas, mantenimiento de válvulas y verificación de líneas de distribución.

Te podría interesar: Mantienen aviso de vigilancia por lluvias significativas y actividad eléctrica en el país hasta el martes

Entre los sectores programados se encuentran:

Chilibre: Vía Madden, San Vicente y Chilibre Centro.

Vía Madden, San Vicente y Chilibre Centro. Caimitillo: Praderas San Lorenzo, Nuevo México, Calzada Larga y Caimitillo Centro.

Praderas San Lorenzo, Nuevo México, Calzada Larga y Caimitillo Centro. Las Cumbres: Las Glorietas, San Andrés, Villa Grecia, Colonial Las Cumbres y La Alhambra.

Durante el desarrollo de las labores, la entidad advirtió que podrían registrarse bajas presiones o interrupciones temporales del suministro en las zonas intervenidas.

El gerente metropolitano del Idaan, ingeniero Isaac González, indicó que esta acción forma parte de una incursión masiva de mantenimiento coordinada por la Gerencia Metropolitana, con apoyo de la Gerencia Comercial y gobiernos locales.

El objetivo, añadió, es optimizar el sistema de distribución en sectores que presentan altos índices de fugas, garantizando un servicio más eficiente a los usuarios.