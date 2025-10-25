Mantienen aviso de vigilancia por lluvias significativas y actividad eléctrica en el país hasta el martes

Sinaproc advierte que los suelos ya saturados podrían aumentar el riesgo de inundaciones, crecidas repentinas de ríos y quebradas, deslizamientos de tierra y afectaciones en zonas bajas o de ladera.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de vigilancia por lluvias de moderadas a fuertes y actividad eléctrica en gran parte del territorio nacional, vigente desde las 7:00 a.m. del domingo 26 hasta las 11:59 p.m. del martes 28 de octubre.

El aviso abarca a todas las provincias y comarcas del país, con especial atención en Chiriquí, Veraguas y Los Santos, donde se prevén acumulados de lluvia entre 60 y 120 milímetros. En el resto del país podrían registrarse entre 50 y 80 milímetros.

De acuerdo con el análisis meteorológico, estas condiciones se deben a la influencia indirecta de la tormenta tropical Melissa, combinada con la Zona de Convergencia Intertropical y el paso de ondas tropicales, lo que incrementará la entrada de humedad hacia Panamá.

Sinaproc advierte que los suelos ya saturados podrían aumentar el riesgo de inundaciones, crecidas repentinas de ríos y quebradas, deslizamientos de tierra y afectaciones en zonas bajas o de ladera.

La entidad recomienda evitar cruzar ríos crecidos, mantenerse informado a través de las cuentas oficiales del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) y del propio Sinaproc, y extremar precauciones durante condiciones de tormenta eléctrica.

Para reportes de emergencia, las líneas habilitadas son el 911 y el 6998-4809.

Condiciones del clima para este sábado

El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) advirtió que este sábado 25 de octubre se registrarán condiciones de lluvias, aguaceros y tormentas eléctricas intermitentes en gran parte del territorio nacional, lo que podría generar acumulados significativos de agua y con ello riesgos de deslizamientos de tierra e inundaciones.

De acuerdo con el boletín meteorológico del Imhpa, en la vertiente del Caribe el día iniciará con cielos nublados y lluvias desde Bocas del Toro hasta Costa Abajo de Colón, mientras que el resto del litoral caribeño presentará nubosidad parcial.

En horas de la tarde, se mantendrán las condiciones nubladas con lluvias de variada intensidad, y durante la noche se prevén precipitaciones intermitentes en la mayoría de las provincias de esta vertiente.

En tanto, la vertiente del Pacífico amanecerá con lluvias sobre el Golfo y la Bahía de Panamá, Panamá Este, Darién, el Golfo y las costas de Chiriquí, el sur de Veraguas y los macizos montañosos de Azuero.

Para la tarde, se anticipan aguaceros con tormentas ocasionales en Chiriquí, Veraguas, Coclé, Panamá Oeste, Panamá Norte y la comarca Emberá Wounaan, mientras que en la noche las precipitaciones continuarán en gran parte del litoral pacífico.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 28 °C y 31 °C, excepto en las zonas montañosas de la Cordillera Central, donde se mantendrán entre 14 °C y 24 °C. Los vientos en el Caribe soplarán desde el oeste y sur, con velocidades de 15 a 35 km/h, mientras que en el Pacífico predominarán los vientos del oeste y suroeste con intensidades similares.

En cuanto a las condiciones marítimas, se esperan olas de 0.5 a 1.2 metros de altura tanto en el litoral Caribe como en el Pacífico, con periodos de entre 8 y 15 segundos. El Imhpa también informó que los índices de radiación UV-B se mantendrán en niveles moderados a altos (5-7 UV), por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad solar.

