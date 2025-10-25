Desmantelan red de ecuatorianos dedicada a hurtos de alto valor en comercios en Panamá

🔴 Las autoridades han determinado que el grupo está relacionado con hurtos ocurridos en varios centros comerciales y tiendas del Aeropuerto de Tocumen, cuya cuantía total de afectación "supera los 100 mil dólares". 🔴 Los sospechosos son ecuatorianos, cuatro mujeres y un hombre.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Policía Nacional desarticuló una compleja red criminal transnacional, integrada por ciudadanos ecuatorianos, especializada en hurto agravado en comercios y con operaciones en varios países de la región. La aprehensión se logró en flagrancia, momentos en que el grupo cometía nuevos delitos en la capital.

Según informó la Policía Nacional, la investigación se inició a raíz del hurto de joyas en un local comercial en el área metropolitana. Este hecho fue el "punto de partida para identificar a los responsables y perfilar el modus operandi del grupo, quienes salieron del país una vez cometido este hecho".

La organización fue detectada gracias a la cooperación internacional. A través de una alerta de Interpol, se conoció la reentrada de la red a Panamá, lo que activó a las autoridades.

El Departamento de Crimen Organizado de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en coordinación con el Ministerio Público, ubicó al grupo "momentos en que perpetraban otros hechos, aprehendiendo a 4 mujeres y 1 hombre, todos de nacionalidad ecuatoriana".

De acuerdo con las investigaciones preliminares, esta red llegó a Panamá el jueves 23 de octubre e inmediatamente cometió una serie de hurtos en diferentes tiendas dentro de la terminal aérea.

Te invitamos a leer: Mujer da a luz tras seis horas de trayecto en un camino intransitable en Coclé

Mercancía recuperada y afectación millonaria

En la operación se logró recuperar una gran cantidad de mercancía, incluyendo "relojes de gran valor, perfumes, celulares de alta gama, lentes y accesorios".

Las autoridades han determinado que el grupo está relacionado con hurtos ocurridos en varios centros comerciales de la ciudad, cuya cuantía total de afectación "supera los 100 mil dólares".

El intercambio de información internacional ha revelado el alcance regional de la banda, conociéndose que "posiblemente estas personas también han cometido estos hechos en países como Colombia, Perú y Ecuador", lo que confirma su carácter transnacional. Los cinco aprehendidos quedan a órdenes de las autoridades para los procedimientos judiciales correspondientes.