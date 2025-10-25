Mujer da a luz tras seis horas de trayecto en un camino intransitable en Coclé

Los residentes lucharon durante más de seis horas para movilizar a la joven. Sin embargo, en medio de la travesía, entró en labor de parto.

Coclé/Una dramática situación de salud y acceso vial se vivió en las comunidades rurales del norte de Penonomé, en la provincia de Coclé, cuando una joven embarazada de 28 años se vio obligada a dar a luz en medio de un camino intransitable.

Rosa Chirú, residente de la comunidad de San José Número 2 de Donoso, comenzó el difícil trayecto hacia un centro de atención médica, siendo trasladada en hamaca por los propios moradores de la comunidad. El objetivo era llegar hasta El Bajito de San Miguel, un recorrido que se vio frustrado por el barro y el pésimo estado del camino que conecta con el nuevo corregimiento de Riecito.

Los residentes lucharon durante más de seis horas para movilizar a la joven. Sin embargo, en medio de la travesía, Chirú entró en labor de parto, siendo asistida en el camino por los mismos moradores ante la imposibilidad de continuar el traslado.

Puedes leer: Todo listo para el Festival Nacional del Sombrero Pinta'o en Coclé

Familiares de la joven indicaron que, previendo la complejidad del traslado debido a las condiciones de la vía, habían solicitado con anticipación apoyo aéreo para la evacuación médica, pero lamentablemente nunca recibieron respuesta de las autoridades. Ante la desesperada situación, se vieron forzados a contactar a medios de comunicación, como TVN Noticias, para hacer un llamado urgente a las autoridades.

Actualmente, Rosa Chirú y su bebé se encuentran en el puesto auxiliar de salud de la comunidad de Las Palmas. Se reporta que la madre presenta signos de deshidratación y se desconoce el estado de salud del recién nacido, por lo que se espera su pronto traslado al Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé para una evaluación médica completa.

Familiares y residentes de las comunidades del norte de Coclé reiteraron su llamado a las autoridades para que se atienda con urgencia este caso y, sobre todo, para que se mejoren de forma definitiva las condiciones de acceso vial y de atención médica en estas zonas rurales de la provincia.

Con información de Nathali Reyes