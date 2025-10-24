Todo listo para el Festival Nacional del Sombrero Pinta'o en Coclé

Más de 90 artesanos participarán en este evento cultural que se desarrollará en la plaza principal del distrito.

El distrito de La Pintada, en la provincia de Coclé, se prepara para celebrar con orgullo una de sus tradiciones más emblemáticas: el Festival Nacional del Sombrero Pinta'o, que inicia esta noche y se extenderá durante todo el fin de semana.

Más de 90 artesanos participarán en este evento cultural que se desarrollará en la plaza principal del distrito, donde exhibirán y pondrán a la venta una amplia variedad de sombreros pintados, reconocidos como símbolo de identidad nacional.

Los precios de estas piezas artesanales, elaboradas a mano con técnicas tradicionales, inician desde los $340 dólares en adelante, dependiendo del material, el diseño y el nivel de detalle.

El festival contará con tarimas dispuestas en distintos puntos de la plaza, en las que se realizarán actividades culturales y artísticas, incluyendo la coronación de la reina del festival, presentaciones folclóricas, y muestras del talento local que resaltan la riqueza cultural de la región.

Con información de Nathali Reyes