Cientos de personas demandan al gobierno japonés por inacción climática

Tokio, Japón/Cientos de personas en todo Japón demandaron este jueves al gobierno para reclamar compensaciones por su inacción frente al cambio climático, informó el abogado que planteó el recurso.

"Acabamos de presentar nuestra demanda y las pruebas a la corte y nuestro recurso ha sido oficialmente aceptado" a trámite, declaró a la AFP el abogado Akihiro Shima, que argumenta que la inacción del gobierno es inconstitucional.

Esta demanda histórica critica las acciones "gravemente insuficientes" de Japón frente al cambio climático, que pone en peligro la salud y la vida de los cerca de 450 firmantes de la acción.

Uno de ellos, el constructor Kiichi Akiyama, indicó que el calor tenaz hace que su equipo deba trabajar más lentamente, lo que genera "enormes pérdidas" a su empresa.

Ha habido casos en que "gente colapsa en el campo o caen muertos después de volver a casa", señaló el hombre de 57 años.

Antes de esta, ya se presentaron cinco demandas por causas climáticas en las cortes japonesas, incluida una contra las plantas energéticas a carbón, indicó la profesora Masako Ichihara, de la Universidad de Kioto, quien sigue estas acciones legales en todo el país.

Pero según ella y los abogados involucrados, es la primera acción en busca de compensaciones del Estado por el cambio climático.

"Las medidas tomadas por el acusado contra el cambio climático son sumamente inadecuadas y, como resultado, se están vulnerando los derechos del demandante a una vida pacífica y el disfrute de un clima estable", señala el resumen de la demanda, obtenida por la AFP.

Récord de calor

Japón ha sufrido este año el verano más caluroso desde que comenzaron los registros en 1898 y los demandantes alegan que estas olas de calor provocan pérdidas económicas, dañan las cosechas y dejan a mucha gente expuesta a golpes de calor debilitantes.

Akiyama, quien a menudo trabaja bajo calor intenso, dice que su equipo tarda hasta el triple del tiempo previsto para concluir sus proyectos.

"Apenas puedo excavar con una pala diez minutos sin tener que sentarme a descansar", afirmó.

"No estaríamos en esta terrible situación si el gobierno hubiera tenido más iniciativa para adoptar políticas" climáticas, afirmó.

El portavoz del Gobierno japonés, Minoru Kihara, no comentó la demanda pero aseguró que Japón ha aprobado objetivos "ambiciosos" de reducción de emisiones, compatibles con la meta de 1,5 °C del Acuerdo de París.

Acciones similares están en marcha en otros países, incluyendo una en Corea del Sur donde jóvenes ambientalistas ganaron el primer caso de este tipo en Asia, cuando una corte falló el año pasado que muchas de las metas climáticas son inconstitucionales.

En Alemania, las metas climáticas también fueron declaradas insuficientes e inconstitucionales en 2021.

La demanda en Japón busca una compensación de mil yenes (6,5 dólares) por demandante.

El abogado principal, Shima, afirmó que los demandantes quieren enfocarse en "el tema de la responsabilidad del país" más que en el dinero.

La académica Ichihara reconoció que hay pocas posibilidades de ganar en la corte, pero "si el propósito es llamar la atención del público", podría tener éxito por ser fácil de que la gente se identifique.

Japón se planteó cortar sus emisiones de gases de efecto invernadero en 60% para 2035 y 73% para 2040, comparado con los niveles de 2013.

Tales objetivos "se quedan significativamente cortos" de las metas mundiales planteadas en el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), y no son vinculantes, según la demanda.