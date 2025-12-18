Meduca asegura que proyecto del Manuel María Tejada Roca no está detenido

El director regional de Educación en la provincia de Los Santos , Ernesto Domínguez , explicó que el proyecto no ha sido suspendido, aunque los avances no sean visibles para la comunidad.

Las Tablas, Los Santos/El proyecto de remodelación del colegio Manuel María Tejada Roca, ubicado en la ciudad de Las Tablas, ha tomado un nuevo rumbo. Lo que inicialmente se planteó como una remodelación parcial del edificio quedó descartado, y ahora el plan contempla la construcción de un nuevo plantel educativo en el mismo terreno.

Actualmente, directivos del Ministerio de Educación (Meduca), tanto a nivel provincial como nacional, se mantienen involucrados en el proceso, cuyo objetivo final es levantar un nuevo colegio Manuel María Tejada Roca en Ciudad de Las Tablas.

Puede leer: Mulino reconoce que los dividendos del Canal sostienen subsidios del país

El director regional de Educación en la provincia de Los Santos, Ernesto Domínguez, explicó que el proyecto no ha sido suspendido, aunque los avances no sean visibles para la comunidad.

El proyecto no está detenido, nunca se ha detenido, sino que por esta circunstancia hay un trabajo que no se ve, que es nuevo diseño, nuevos cálculos de ingeniería”, señaló.

Detalló que la empresa encargada del proyecto se encuentra actualmente en trámites administrativos y técnicos, como la solicitud de permisos de demolición y la realización de estudios de impacto ambiental, pasos necesarios para continuar con la obra.

“Son trabajos que no se ven, pero que en ningún momento se ha detenido. Creo que a la larga la comunidad tableña va a salir ganando, porque tendremos un nuevo colegio”, indicó Domínguez.

Según el funcionario, ya existe un prediseño del nuevo centro educativo, cuyo costo aproximado podría alcanzar los 14 millones de balboas.

No obstante, hasta el momento, la obra se mantiene totalmente paralizada, mientras se desarrollan los estudios y procesos requeridos para reiniciar formalmente la construcción del nuevo plantel educativo.

La inversión inicial del proyecto asciende a $11,212,729.77, aunque las estimaciones actuales indican que el monto podría incrementarse hasta los 14 millones de balboas.

Con información de Eduardo Javier Vega.