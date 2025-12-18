Mulino reconoce que los dividendos del Canal sostienen subsidios del país

“ Solo le digo algo: imagínese usted si no recibiéramos casi 3,000 millones de dólares, números redondos como ayer, ¿Quién paga los subsidios en este país? ”, cuestionó.

Panamá/Un día después de que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) entregara al Estado $2,965 millones en dividendos generados por el tránsito de buques durante el año fiscal, el presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió al destino de estos fondos, que deben ingresar al Tesoro Nacional para beneficio de los ciudadanos.

Consultado sobre en qué concretamente se utilizarán estos recursos, el mandatario fue enfático al señalar que no existe una asignación directa por rubros.

No sé cuál es, en realidad. La Constitución establece el mecanismo y la Ley Orgánica del Canal; el Canal, de sus réditos finales, después de descontar todos sus gastos de todo tipo, le entrega a Panamá el cheque que recibimos el ministro Felipe Chapman y yo ayer”, explicó.

Mulino destacó que el aporte del Canal este año supera en casi $500 millones al del año fiscal anterior, cuando se transfirieron $2,470 millones. “Ciertamente son casi 500 millones de dólares más que el año fiscal anterior del canal de Panamá”, precisó.

Sin embargo, aclaró que estos fondos no están previamente etiquetados dentro del presupuesto nacional. “No existe dentro del presupuesto de la nación áreas específicas o rubros específicos a donde ese dinero va a parar o qué va a financiar”, señaló.

El presidente señaló la importancia de estos ingresos para el sostenimiento del gasto público, especialmente de los subsidios.

“Solo le digo algo: imagínese usted si no recibiéramos casi 3,000 millones de dólares, números redondos como ayer, ¿Quién paga los subsidios en este país?”, cuestionó.

Ese cheque de a vaina cubre los subsidios ya. Si no tuviéramos ese cheque, tendrían que salir del otro bolsillo del presupuesto de la nación. Así que ahí va a parar, entre otras cosas; el presupuesto es todo lo que ingresa, entre ellos las cifras del Canal de Panamá”, añadió el mandatario.

Los dividendos fueron entregados formalmente por la fuerza laboral del Canal al presidente Mulino y reflejan un incremento en las ganancias de la vía interoceánica, impulsado por el aumento del promedio de tránsitos diarios, que pasó de 25 en 2024 a 33 este año.