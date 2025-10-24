Caja de Seguro Social activará alerta verde con más de 5,000 funcionarios a nivel nacional

Dino Mon Vásquez, director de la institución, destacó que tanto la CSS como el Ministerio de Salud están preparados para atender cualquier eventualidad durante las celebraciones patrias.

Ciudad de Panamá/Más de 5,000 funcionarios —entre médicos, enfermeras, técnicos de urgencias, farmacéuticos, camilleros, conductores de ambulancias y radiólogos— participarán en el operativo de alerta verde institucional que activará la Caja de Seguro Social (CSS) por motivo de fiestas patrias.

Se trata de una coordinación a nivel nacional que busca garantizar la atención médica continua, segura y oportuna, con un reforzamiento de los servicios de urgencias en todo el país.

Dino Mon Vásquez, director de la institución, destacó que tanto la CSS como el Ministerio de Salud están preparados para atender cualquier eventualidad durante las celebraciones patrias.

“Estamos pendientes de que todos los niveles de seguridad y todos los niveles de atención, estén alerta. Vamos a estar listos, como todos los años. Las ambulancias estarán preparadas y los cuartos de urgencias”, afirmó.

Por su parte, Carlos Cerrud, jefe del Departamento Nacional de Gestión de Emergencias, Desastres y Transporte de Pacientes, señaló que con la activación de alerta se llama la atención del personal sanitario para que estén atentos al éxodo de personas hacia el interior del país.

Los casos más comunes en estas fechas son heridas y sangrados por traumas, resfriados, alergias, intoxicaciones alimentarias y accidentes de tránsito relacionados con la ingesta de alcohol y el exceso de velocidad.

La alerta verde se activará por fases, según detalló la CSS, las cuales se detallan a continuación:

Primera fase: del sábado, 1 de noviembre (12:00 mediodía), al jueves, 6 de noviembre (7:00 a.m.).

Segunda fase: del sábado, 8 de noviembre (12:00 mediodía), al martes, 11 de noviembre (7:00 a.m.).

Tercera fase: del jueves, 27 de noviembre (6:00 p.m.), al lunes, 1 de diciembre (7:00 a.m.).

De esta forma, la CSS garantizará la disponibilidad de 33 servicios de urgencias que operarán en horario habitual, con atención 24 horas en hospitales y policlínicas de San Miguelito, Juan Díaz, calle 25, Arraiján, La Chorrera, San Carlos y Santiago (Veraguas), y en el resto de los servicios a nivel nacional el horario será de 12 horas.

Durante este operativo estarán disponibles 55 ambulancias con equipo de soporte vital para la atención de emergencias; todos los centros hospitalarios se mantendrán abastecidos con insumos y equipos médicos.

En caso de emergencia, los ciudadanos pueden comunicarse al 107 o 911 (SUME).

Mon subrayó que con estas acciones se busca garantizar que los ciudadanos puedan disfrutar con tranquilidad y seguridad de las fiestas patrias, que se celebran durante todo el mes de noviembre.

Puede consultar los horarios de los servicios de urgencias en el siguiente enlace: Horario de servicios de la Caja de Seguro Social.