Autoridades de Salud refuerzan vacunación contra la polio en menores de cinco años

El Minsa recordó que la vacunación es esencial para prevenir enfermedades graves que en décadas anteriores causaron numerosas muertes y discapacidades.

Ciudad de Panamá, Panamá/En el marco del Día Mundial contra la Poliomielitis, que se conmemora cada 24 de octubre, las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) reiteraron el llamado a los padres de familia para que mantengan actualizado el esquema de vacunación de sus hijos, especialmente de los menores de cinco años.

El viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, advirtió que Panamá es considerado un país de alto riesgo frente a esta enfermedad, debido al alto tránsito de personas por las fronteras y aeropuertos internacionales, lo que incrementa la posibilidad de ingreso del virus.

Agregó que las instituciones internacionales han calificado Panamá como un país con riesgo elevado, principalmente por el tránsito migratorio y la conexión internacional, pese a que esta condición ha mejorado, sigue siendo fundamental mantener las coberturas de vacunación.

Te podría interesar: Más de 100 nuevos médicos especialistas se incorporan al sistema de salud panameño

Durante la jornada, el Minsa recordó que la vacunación es esencial para prevenir enfermedades graves que en décadas anteriores causaron numerosas muertes y discapacidades.

Las autoridades informaron que, desde el lunes y hasta el domingo, se llevan a cabo actividades de vacunación en todo el país, tanto en centros de salud como en comunidades de difícil acceso, con el fin de reforzar la cobertura nacional.

El Programa Ampliado de Inmunización (PAI) ejecuta operativos especiales en regiones con baja cobertura, para garantizar que los menores reciban las dosis correspondientes del esquema nacional, que incluye la vacuna antipoliomielítica hasta los seis años de edad.

Con información de Luis de Jesús Mendoza