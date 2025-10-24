Más de 100 nuevos médicos especialistas se incorporan al sistema de salud panameño

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 112 nuevos médicos especialistas y subespecialistas se graduaron este viernes 24 de octubre de la Caja de Seguro Social (CSS), quienes se integrarán al sistema público de salud con el propósito de fortalecer la calidad de la atención médica y ampliar la cobertura sanitaria en todo el país.

La ceremonia se realizó en el auditorio de la Ciudad de la Salud y contó con la participación de autoridades de la CSS, representantes del Gobierno Nacional y de las universidades formadoras, quienes destacaron la dedicación, esfuerzo y compromiso de los nuevos profesionales de la salud.

Los médicos graduados reforzarán áreas prioritarias como medicina interna, geriatría, pediatría, ginecología y obstetricia, oftalmología y anestesiología, entre otras especialidades. Su formación se llevó a cabo en los siete principales hospitales docentes de la institución, ubicados en las provincias de Chiriquí, Coclé, Colón, Herrera y Panamá.

En la provincia de Panamá, 79 médicos culminaron su preparación en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, el Hospital de Especialidades Pediátricas Omar Torrijos Herrera y el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, donde se desarrollan programas de subespecialidades de alta complejidad, como cardiología, genética médica, medicina crítica, hematología, reumatología, psiquiatría, paidopsiquiatría y nefrología.

Según la entidad, la asignación de los nuevos especialistas se realizó en función de las necesidades específicas de cada provincia. Para ello, la CSS formalizó contratos con los médicos, quienes serán ubicados en las regiones donde existe mayor demanda de atención médica.