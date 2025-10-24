Jubilados y pensionados: Pago de la primera quincena de noviembre se adelanta al 31 de octubre

De acuerdo con la entidad, el desembolso se realizará el jueves 31 de octubre.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) informó que, con motivo de las celebraciones de Fiestas Patrias, se adelantará el pago correspondiente a la primera quincena de noviembre de 2025 para los jubilados y pensionados del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte.

De acuerdo con la entidad, el desembolso se realizará el jueves 31 de octubre.

Te podría interesar: Segundo pago del PASE-U 2025 iniciará la próxima semana en la provincia de Panamá

La medida aplica tanto para quienes reciben sus pagos mediante acreditación bancaria (ACH) como para aquellos que cobran mediante cheque físico, con el objetivo de garantizar que los beneficiarios cuenten con sus recursos antes de los días no laborables por las festividades patrias.

El adelanto busca facilitar que los jubilados y pensionados puedan realizar sus compras y actividades previas a las celebraciones del 3 y 5 de noviembre, fechas emblemáticas de la independencia panameña.