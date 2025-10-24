Segundo pago del PASE-U 2025 iniciará la próxima semana en la provincia de Panamá

🎓 Las jornadas de pago se desarrollarán del 27 al 31 de octubre en las zonas de Panamá Centro, Panamá Este, Panamá Norte y San Miguelito, con una inversión superior a los 24.4 millones de dólares, beneficiando a más de 213,000 estudiantes de estas zonas. 🎓 El director del Ifarhu, Carlos Godoy, también mencionó la necesidad de revisar los criterios de calificación para acceder al PASE-U, planteando que el promedio mínimo podría elevarse de 3.0 a 3.5, con el fin de fortalecer el compromiso académico de los estudiantes.

Ciudad de Panamá, Panamá/A partir de la próxima semana, se iniciará el segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) correspondiente al año 2025 en la provincia de Panamá, según anunció el director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy.

Las jornadas de pago se desarrollarán del 27 al 31 de octubre en las zonas de Panamá Centro, Panamá Este, Panamá Norte y San Miguelito, con una inversión superior a los 24.4 millones de dólares, beneficiando a más de 213,000 estudiantes de estas zonas. A nivel nacional, el programa alcanzará a más de 771.000 jóvenes, con una inversión global de 84 millones de dólares.

El funcionario explicó que algunos estudiantes aún no han recibido sus desembolsos debido a inconvenientes con el registro de asistencia o notas, producto de huelgas y atrasos en las clases. Cerca de 80 mil jóvenes se encuentran en proceso de verificación para recibir su beneficio antes de que finalice el año.

Indicó que previo a culminar el mes de noviembre la entidad debería estar completando estos pagos, sobre todo los que se realizan por ACH, una vez sean refrendados por la Contraloría General de la República.

El director del Ifarhu también mencionó la necesidad de revisar los criterios de calificación para acceder al PASE-U, planteando que el promedio mínimo podría elevarse de 3.0 a 3.5, con el fin de fortalecer el compromiso académico de los estudiantes. Además, adelantó que se evalúa la posibilidad de implementar tarjetas electrónicas de uso restringido, similares al sistema de vales, para garantizar que los fondos sean destinados a fines educativos.

En cuanto a las becas por excelencia académica, Godoy señaló que el proceso avanza a buen ritmo, aunque persisten algunos pagos pendientes desde años anteriores. Sin embargo, han estado saldando los atrasos desde 2020 y señaló que muchos estudiantes ya han recibido hasta el tercer trimestre del presente año mediante ACH.

Por otro lado, el titular del Ifarhu destacó que el presupuesto de la entidad para el próximo año será de $500 millones, dos millones menos que el año anterior. Godoy subrayó que la institución busca focalizar las becas en carreras técnicas y prioritarias para el desarrollo del país, en áreas como turismo, aviación y servicios tecnológicos.