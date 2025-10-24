'Tenía nombre y apellido': Diputado Jonathan Vega sobre licitación millonaria de uniformes policiales

El acto, realizado el 20 de octubre, contó con la participación de una sola empresa. La situación generó críticas por parte de sectores políticos y sociales, que calificaron la licitación como una “compra exprés” diseñada para beneficiar a un grupo específico.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una reciente publicación en el portal Panamá Compra encendió las alertas sobre un proceso de adquisición de uniformes y botas tácticas para la Policía Nacional, valorado en 6.9 millones de dólares, que fue abierto con un plazo de apenas cuatro horas para presentar propuestas.

El acto, realizado el 20 de octubre, contó con la participación de una sola empresa. La situación generó críticas por parte de sectores políticos y sociales, que calificaron la licitación como una “compra exprés” diseñada para beneficiar a un grupo específico. El diputado Jonathan Vega, quien denunció el caso ante la opinión pública, manifestó su preocupación por lo que calificó como una “licitación hecha a la medida”.

“No acabamos con la mala práctica de hacer licitaciones brujas, rápidas, multimillonarias, a la medida de los amigos y a los allegados del poder. No le dan la oportunidad a otras empresas a participar porque este este tipo de licitaciones públicas son vinculadas a alguien con nombre y apellido”, sostuvo el miembro de la bancada Vamos durante su intervención en días pasados en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Vega señaló además que el decreto utilizado para justificar la compra estaría relacionado con el estado de emergencia decretado en meses anteriores sobre la provincia de Bocas del Toro. “En efecto, esto se había hecho bajo un marco legal, entonces no entiendo por qué el proyecto se bajó. El tema es que se están haciendo cosas, inclusive se está utilizando un decreto para tomarlo y hacer la licitación que, no sé, creo que es un decreto que tiene que ver con el tema relacionado a lo que ocurrió en Boca del Toro”, afirmó.

Para el también arquitecto, la licitación "ya tenía nombre y apellido. Esto no lo cambia nadie" y que la misma venía para "una persona, una empresa, un grupo de amigos.

"La forma que estamos haciendo las cosas no son mejores que las que ocurrió el periodo pasado. Tenemos que cambiar las formas de hacer este tipo de licitaciones públicas. Se le debe dar la oportunidad a otras empresas para que participen y también puedan ofertar. Y esto es un algo que le trae mucho beneficio al pueblo panameño, inclusive, podemos decir que este tipo de proyecto ya lleva a un sobrecosto", dijo.

Según Vega, el portal Panamá Compra permite cotizaciones abreviadas de hasta 10 mil dólares, muy por debajo del monto de la compra publicada. Al ser cuestionado con respecto a si se había comprobado que la licitación tenía sobrecosto, el diputado detalló que "digamos que esa empresa que ganó tenía o tiene la línea exclusiva de las botas que está solicitando la Policía Nacional. La empresa que crea las botas tenía la única persona que le va a distribuir las botas es a esa empresa. Esto ya es comprobado. Es decir que la única persona que va a tener las especificaciones de esas botas es la empresa Max Gear, Inc. Porque ya inclusive los dueños de esa empresa ya se habían reunido con la Policía Nacional. ¿De qué estamos hablando? Esto venía ya amarrado de un principio. Se habían cuadrado".

Suspensión temporal

Durante la conferencia de prensa semanal del Gobierno, el presidente de la República delegó al ministro de Seguridad, Frank Ábrego, para responder sobre el tema. El funcionario aseguró que el proceso se realizó dentro del marco legal establecido por la Dirección General de Contrataciones Públicas, y explicó que el proyecto había sido suspendido anteriormente por razones presupuestarias.

Detalló que hace al menos un mes se iba a realizar un acto público de licitación, pero fue suspendido por motivos de presupuesto. El ministro agregó que, la compra fue suspendida temporalmente y se convocará un nuevo acto público para el próximo 19 de noviembre, abierto a todos los proveedores interesados.

De acuerdo con la información pública, la licitación tenía como objetivo adquirir 32 mil uniformes (camisas y pantalones) y 17,500 pares de botas tácticas para los agentes de la Policía Nacional.