Por orden del presidente Mulino, el Ministerio de Seguridad suspende millonaria compra de uniformes

Panamá/El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) anunció que, por instrucciones del presidente José Raúl Mulino, se procedió a suspender el acto público de adquisición de uniformes y botas que realizaba la Policía Nacional, en medio de los cuestionamientos sobre la transparencia del proceso hechos por el diputado de la bancada de Vamos, Jhonathan Vega.

En un comunicado, la institución, a cargo de Frank Ábrego, señaló que “todo lo actuado se realizó con apego a la ley y la transparencia, según lo establecido en las leyes panameñas”, y anunció que se convocará una nueva licitación en un plazo de 15 días hábiles, es decir, el 19 de noviembre de 2025, en estricto cumplimiento de la Ley de Contrataciones Públicas.

El ministerio reiteró además su compromiso con la defensa de los intereses nacionales, asegurando que busca una fuerza pública más capacitada y con mejores herramientas en la lucha contra el delito.

Diputado cuestiona proceso y denuncia posible favoritismo

La decisión del Ejecutivo se da, un día después de que el diputado Jhonathan Vega calificara la adjudicación como un “gol olímpico”, al considerar que el contrato fue introducido en PanamaCompra para favorecer —según dijo— a una sola empresa, Max Gear, Inc., presuntamente vinculada a los empresarios Ramón Carretero y Félix Falabella.

Durante su intervención en el pleno de la Asamblea Nacional, Vega afirmó que el país “no ha superado la mala práctica de las licitaciones brujas: rápidas, multimillonarias y hechas a la medida de los amigos y allegados del poder”.

El diputado también señaló que Carretero Napolitano es primo de Falabella, lo que, a su juicio, demuestra un posible conflicto de intereses en el proceso.

Luego de conocerse la suspensión, el diputado Jhonathan Vega manifestó que “la fiscalización nuevamente da resultados”.

Se buscaba adquirir 32 mil uniformes (camisa y pantalón) y 17,500 botas tácticas para hombre, por $6.9 millones.