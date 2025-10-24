Copa Airlines realizó jornada de reclutamiento para estudiantes y egresados del Inadeh en Los Andes

El reclutamiento fue realizado por representantes de la aerolínea, quienes entrevistaron a los participantes para cubrir vacantes en las áreas antes mencionadas.

Ciudad de Panamá, Panamá/Este viernes 24 de octubre se realizó en la sede del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) de Los Andes una jornada de reclutamiento laboral para estudiantes y egresados de la institución.

Más de 300 personas asistieron a la jornada para aplicar a una de las cinco categorías que ofertaba la empresa Copa Airlines, entre estos, almacenistas, estibadores, ayudante general de taller, agente de abastecimiento a bordo y mecánico de equipo terrestre.

Los participantes debían contar con estudios secundarios completos, ser mayor de edad, contar con licencia de conducir vigente y disponibilidad para trabajar turnos rotativos y días feriados. Para participar del evento que se realizó de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., debían escanear un código QR.

👉🔗 Le puede interesar: Panamá avanza en su preparación para la Bienal de Venecia 2026

El reclutamiento fue realizado por representantes de la aerolínea, quienes entrevistaron a los participantes para cubrir vacantes en las áreas antes mencionadas.

Según detalló la institución, la iniciativa forma parte de la estrategia institucional del Inadeh para fortalecer la conexión entre la formación técnica y las oportunidades reales de empleo, impulsando la inserción laboral de los panameños capacitados en sus distintos centros de formación.

Carmen Corro, subdirectora general del Inadeh, aseguró que el evento fue todo un éxito, destacando lo positivo de las alianzas entre el sector público y privado.

“Esta jornada de reclutamiento junto a Copa Airlines fue un éxito y demuestra cómo las alianzas estratégicas generan verdaderas oportunidades para los panameños”, subrayó.

De acuerdo con Corro, los estudiantes están formados en distintas áreas técnicas y pueden “conectar directamente con empresas líderes como Copa Airlines, que confían en el talento que se forma en el Inadeh”.

Reiteró que este tipo de acciones reflejan el camino que la institución busca fortalecer: “la formación con propósito y el empleo con futuro”.

La subdirectora de la institución afirmó que tanto Copa Airlines como el Inadeh continuarán realizando este tipo de jornadas de reclutamiento y vinculación laboral, en conjunto, con el objetivo de seguir impulsando el empleo técnico en el país.

Otro tema que le puede interesar: