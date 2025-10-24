Desborde del río La Villa deja más de 30 personas afectadas en Los Santos

Autoridades del Sinaproc mantienen el monitoreo y piden a la población extremar precauciones.

Los santos/Un fuerte desborde del río La Villa, en la provincia de Los Santos, dejó alrededor de 30 personas afectadas por las inundaciones registradas a la hora de la medianoche.

Agustina Vásquez, una de las residentes afectadas, manifestó su preocupación ante la situación. “Aunque el río ha bajado un poco su intensidad, sigo intranquila. No he podido dormir porque estoy pendiente de lo que pueda pasar y tratando de salvar lo poco que queda de mi hogar”, expresó.

El director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en Los Santos, Iván Pérez, explicó que las labores de limpieza y acceso a las viviendas están en marcha, pero aclaró que, en caso de daños mayores, las juntas locales y los municipios son los responsables de atender esas afectaciones.

Podría leer Asegurados en Bocas del Toro denuncian demoras en citas y falta de especialistas

Pérez indicó además que el río continúa crecido debido a la tormenta Melissa, fenómeno que ha provocado estas condiciones adversas en varias zonas de la región.

Aunque el día de ayer no se registraron inundaciones en el distrito de La Villa de Los Santos, el funcionario advirtió que las áreas más afectadas son las cabeceras del río La Villa y Villa Bonita.

Finalmente, Sinaproc exhortó a la población a mantener las precauciones necesarias, ya que los reportes de Protección Civil y otras entidades climáticas señalan que las lluvias continuarán en las próximas horas en la región.

Con información de Eduardo Vegas.